দার্জিলিং, 10 মার্চ: শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতে উত্তাল পরিস্থিতি গোটা রাজ্যে ৷ এই পরিস্থিতিতে সরকারি চাকরিতে যোগ দিতে গিয়ে গ্রেফতার ভুয়া চাকরিপ্রার্থী ৷ এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে শহরে ৷ দোলে কিছুটা ছুটির মেজাজ ছিল প্রশাসনিক কার্যালয়ে ৷ সেই সুযোগে নিয়োগপত্র নিয়ে চাকরিতে যোগ দিতে আসেন ওই প্রার্থী ৷ উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে (North Bengal Medical College and Hospital) চাকরির ভুয়ো নিয়োগ পত্র নিয়ে আসেন মালদার এক যুবক ৷ কিন্তু শেষরক্ষা হল না ৷ তার নিয়োগপত্রটি যে ভুয়ো, তা ধরে ফেলল মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষ ৷ কর্তৃপক্ষের তৎপরতায় গ্রেফতার হল ওই যুবক ৷ প্রসঙ্গত, নিয়োগ দুর্নীতি মামলা সামনে আসার পর সরকারি নিয়োগ নিয়ে সজাগ হয়েছে প্রশাসনিক দফতরগুলিও (Candidate with fake Group D fake appointment letter arrested in North Bengal Medical College and Hospital) ৷

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার মেডিক্যাল সুপারের অফিসে কাজে যোগ দিতে এসেছিলেন মুক্তার আলি নামে ওই যুবক ৷ তিনি মালদার ইংলিশবাজার থানার নঘরিয়ার বাসিন্দা ৷ গ্রুপ ডি পদে যোগ দেওয়ার কথা ছিল তাঁর ৷ এদিকে মুক্তারের নিয়োগপত্র দেখে সন্দেহ হওয়ায় হাসপাতাল সুপার স্বাস্থ্য দফতরের ওয়েবসাইট এবং অফিসের ফাইলগুলি খতিয়ে দেখেন ৷ সেখানেই ধরা পড়ে যায় কুকীর্তি ৷ সুপার পরিষ্কার বুঝতে পারেন, এই ধরনের কোনও নিয়োগই হয়নি ৷ এমনকী স্বাস্থ্য ভবনেও মুক্তার আলির নিয়োগ সংক্রান্ত খবর নেন । ফোন করেন উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের ৷ সব দিক দিয়ে নিশ্চিত হতে তিনি মেডিক্যাল ফাঁড়ির পুলিশকে বিষয়টি জানান ৷ এরপরই সুপারের অফিসে পৌঁছে অভিযুক্ত যুবককে গ্রেফতার করে মেডিকেল ফাঁড়ির পুলিশ ৷

এ প্রসঙ্গে মেডিকেল সুপার সঞ্জয় মল্লিক বলেন, "কোনও নিয়োগ হলে, তার তালিকা হয় স্বাস্থ্য দফতরের ওয়েবসাইটে থাকবে, অথবা আমাদের আগাম তা লিখিতভাবে জানানো হবে ৷ নিয়োগের পরীক্ষা হলেও আমরা আগেই জানতে পারি ৷ কিন্তু সেসব কিছুই হয়নি ৷ অথচ এদিন চতুর্থ শ্রেণির কর্মী পদে একজন নিয়োগপত্র নিয়ে আসায় সন্দেহ হয় ৷ পুলিশে অভিযোগ জানানো হয়েছে ৷ স্বাস্থ্যভবনেও বিষয়টি জানিয়েছি ৷" ধৃতকে শুক্রবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয় ৷ ঘটনায় আর কেউ জড়িত রয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ ৷