এবছরও বেঙ্গল হিমালয়ান কার্নিভাল শুরু হতে চলেছে

শিলিগুড়ি, 25 জানুয়ারি: রাজ্য সরকারের পর্যটন ক্যালেন্ডার জায়গা করে নিল বেঙ্গল হিমালয়ান কার্নিভাল (Bengal Himalayan Carnival) । এই প্রথম কোনও রাজ্যের ক্যালেন্ডার সূচিতে পর্যটন জায়গা করে নিল। বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই উৎফুল্ল পর্যটনমহল। এবছরও বেঙ্গল হিমালয়ান কার্নিভাল আয়োজন হতে চলেছে। আর এই প্রথমবার ওই কার্নিভালে অংশ নেবে ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অফ ট্যুর অপারেটরস অ্যাসোসিয়েশন, অ্যাসোসিয়েশন অফ ডোমেস্টিক ট্যুর অপারেটরস অফ ইন্ডিয়া এবং অ্যাসোসিয়েশন অফ বুদ্ধিস্ট ট্যুর অপারেটররের মতো জাতীয়মানের সংস্থা। রাজ্য পর্যটন দফতর ও হিমালয়ান হসপিটালিটি অ্যান্ড ট্রাভেল ডেভলপমেন্ট নেটওয়ার্কের সহযোগিতায় এই বেঙ্গল হিমালয়ান কার্নিভালের আয়োজন হতে চলেছে।

এই বছরের কার্নিভালের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। তা হল খুব কম খরচে পর্যটকদের জন্য উত্তরের পাহাড় ও ডুয়ার্সের অদেখা, অচেনা পর্যটন কেন্দ্র ঘোরার পাশাপাশি পাহাড়ি সংস্কৃতির নাচ-গান এবং খাবার থাকছে। সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ হল এই কার্নিভাল সম্পূর্ণ প্লাস্টিকজাতীয় বর্জ্যপদার্থ থেকে মুক্ত। প্রতিবারই কার্নিভালের মাধ্যমে নতুন নতুন অদেখা, অচেনা পর্যটন কেন্দ্রগুলি পর্যটকদের কাছে তুলে ধরা হয়। এবারও তার অন্যথা হচ্ছে না।

জানা গিয়েছে, তৃতীয়বারের এই কার্নিভাল হতে চলেছে 27, 29 এবং 30 জানুয়ারি (Will Be Inaugurated on 27th January)। আর তা দার্জিলিংয়ের বিজনবাড়ি, কালিম্পংয়ের চুইখিম এবং জলপাইগুড়ির লাটাগুড়িতে হতে চলেছে।

27 জানুয়ারি বিজনবাড়িতে থাকছে ব্রিটিশ আমলের ল্যান্ডরোভার র‍্যালি। যা রিম্বিক, লোধামা হয়ে মানেভঞ্জন পর্যন্ত যাবে। পাশাপাশি নতুন পর্যটন কেন্দ্র মেগাটারের প্যারাগ্লাইডিং, ট্রেকিং হবে মেগাটারের নাহুরে অ্যাডভেঞ্চার ওয়াক। রাতে পর্যটকদের জন্য লোকসংস্কৃতির নাচগান ও খাওয়াদাওয়া। এরপর 29 জানুয়ারি কালিম্পংয়ের চুইখিমে আয়োজিত হবে কার্নিভাল। পর্যটকদের নিয়ে যাওয়া হবে উত্তরের একমাত্র জলপ্রপাত 'ইয়েলবং রিভার ক্যানিয়নে'। এছাড়া সেখানকার সেরওয়ানি জঙ্গলে ট্রেকিং, বার্ড ওয়াচিং ও মেডিসিনাল গাছের উপর নেচার ওয়াক।

শেষে অর্থাৎ জলপাইগুড়ির লাটাগুড়িতে থাকবে ডুয়ার্সের লোকসংস্কৃতির নাচ-গান, হস্তশিল্প, হ্যান্ডলুম, সাইকেল র‍্যালি ও বার্ড ওয়াচিং। সব মিলিয়ে জমজমাট তিনদিন, তিন রাতের ওই কার্নিভাল। শিলিগুড়ি থেকে শুরু করে থাকা, খাওয়া, গাড়ি ভাড়া সব মিলিয়ে খরচ মাথাপিছু মাত্র 30 হাজার টাকা। পাশাপাশি পর্যটকদের জন্য কার্নিভালে থাকছে 50 শতাংশ বিশেষ ছাড়। প্রতিবারই এই কার্নিভালের মাধ্যমে উত্তরের নতুন নতুন পর্যটনকেন্দ্র নিয়ে একটি ট্যুরিজম সার্কিট তৈরি করা হয়। গতবারের তালিকায় ছিল গজলডোবার ভোরের আলো।

আর এবার সার্কিটে যুক্ত হল বিজনবাড়ি, চুইখিম ও লাটাগুড়ির নাম। ওই বিষয়ে হিমালয়ান হসপিটালিটি অ্যান্ড ট্রাভেল ডেভলপমেন্ট নেটওয়ার্কের সদস্য রাজ বাসু বলেন, "যেসকল পর্যটকরা কার্নিভালে যেতে চান তাঁরা আমাদের সংগঠনের সঙ্গে (এইচএইচটিডিএন)-এ যোগাযোগ করলেই হবে। এই প্রথমবার এত কম খরচে এতো সুন্দর অভিনব ট্যুরিজম প্যাকেজ পর্যটকদের জন্য আনা হল।" আরেক ট্যুর অপারেটর প্রেক্ষা শর্মা বলেন, "আমরা এবার দায়িত্বশীল এবং লোকসংস্কৃতি পর্যটনের উপর বেশি জোর দিচ্ছি। তার পাশাপাশি পাহাড় ও ডুয়ার্সের সীমাহীন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যকে একে একে পর্যটকদের সামনে তুলে ধরব।"