কলকাতা, 27 ডিসেম্বর: এরাজ্যেও শুরু হতে চলেছে 'ভারত জোড়ো যাত্রা'র কর্মসূচি (Bharat Jodo Yatra in Bengal) ৷ বুধবার গঙ্গাসাগরের কপিল মুনির আশ্রমে পুজো দেওয়ার পর, সেখান থেকে এই যাত্রার সূচনা করবেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরী (Bharat Jodo Yatra from Sagar) ৷ তাঁর সঙ্গে উপস্থিত থাকবেন সাংসদ প্রদীপ ভট্টাচার্য-সহ কংগ্রেসের একাধিক প্রদেশ ও কেন্দ্রীয় স্তরের নেতারা । মঙ্গলবার বিধানভবনে এই কথা ঘোষণা করার পর সাগরের উদ্দেশ্যে রওনা দেন অধীর চৌধুরী (Bharat Jodo Yatra in Bengal to begin on Wednesday)।

এদিন তিনি বলেন,"রাহুল গান্ধির নেতৃত্বে কয়েক সপ্তাহ আগে ভারত জোড়ো যাত্রা (Bharat Jodo Yatra) শুরু হয়েছিল । এখন তা 2 হাজার 800 কিমি পথ অতিক্রম করে দিল্লি পৌঁছেছে । 3 জানুয়ারি দিল্লি থেকে উত্তরপ্রদেশ, হরিয়ানার দিকে ফের যাত্রা শুরু হবে এই কর্মসূচির । তবে এই মূল যাত্রা বঙ্গে আসবে না । বরং, তারই অঙ্গ হিসাবে 28 তারিখ থেকে এরাজ্যে ভারত জোড়ো যাত্রা শুরু করছে প্রদেশ কংগ্রেস ।"

এই পদযাত্রায় 3 জানুয়ারি পর্যন্ত অধীর চৌধুরী (Adhir Chowdhury) উপস্থিত থাকবেন । এছাড়াও কেন্দ্রীয় নেতা জয়রাম রমেশ, দিগ্বিজয় সিংহ-এর মতো কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতারা এরাজ্যে এই পদযাত্রায় অংশ নিতে আসবেন ৷ তবে প্রিয়াঙ্কা গাঁধির এই কর্মসূচিতে যোগদানের বিষয়টি এখনও ঝুলে রয়েছে বলেই প্রদেশ কংগ্রেসের এক নেতার দাবি । তিনি মঙ্গলবার জানান, 26 দিনের এই পদযাত্রার মধ্যে কবে কোথায় এসে প্রিয়াঙ্কা গান্ধি য়োগ দেবেন তা আজও ঠিক হয়নি । দিনক্ষণ ঠিক হলে পরে জানানো হবে ৷

এই পদযাত্রায় অংশ নেওয়ার জন্য তৃণমূল কংগ্রেসকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি বলেই জানিয়েছেন অধীর চৌধুরী । এই বিষয়টি নিয়ে আবার পাল্টা কটাক্ষ করেছেন তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ । তিনি বলেন,"শূন্য কোনও দিন অন্যকে আমন্ত্রণ জানাতে পারে! গত বিধানসভাতেই জনতার রায়ে বাংলায় শূন্য হয়ে গিয়েছে কংগ্রেস । বিজেপি বিরোধী লড়াইয়ের কথা ভাবলে গুজরাত বা অন্য রাজ্যে 'ভারত জোড়ো যাত্রা'য় কেন ডাকা হল না তৃণমূলকে ।"

সূত্রে খবর, এরাজ্যে 'ভারত জোড়ো যাত্রা' সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য প্রদেশ কংগ্রেসের একাধিক জেলা ও রাজ্য নেতাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে । প্রাক্তন বিধায়ক ও পুরুলিয়া জেলা কংগ্রেসের সভাপতি নেপাল মাহাতোকে কনভেনার করা হয়েছে । এছাড়াও এই বিশেষ কমিটিতে যাঁরা থাকছেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ,প্রদেশ কংগ্রেসের সহ-সভাপতি অশোক মিত্র, প্রদেশ কংগ্রেসের সাংগঠনিক সম্পাদক মনোজ চক্রবর্তী, দার্জিলিং জেলা কংগ্রেস সভাপতি শংকর মালাকার, উত্তর 24 পরগনা জেলা (শহর অঞ্চল) কংগ্রেস সভাপতি তাপস মজুমদার, উত্তর কলকাতা জেলা কংগ্রেসের সভাপতি রানা রায়চৌধুরী-সহ মোট 12 জন ৷

কোন কোন জেলা হয়ে এই কর্মসূচি এগোবে সাই রুটও ইতিমধ্যে ঠিক করা হয়েছে ৷ দক্ষিণ 24 পরগনা, কলকাতা, মেদিনীপুর, উত্তর 24 পরগনা, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, মালদা, উত্তর দিনাজপুর এবং দার্জিলিং জেলা ছুঁয়ে যাবে এই পদযাত্রার মিছিল ।