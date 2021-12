শান্তিনিকেতন, 4 ডিসেম্বর : প্রকাশ্যে এসেছে করোনার নতুন ভ্যারিয়্যান্ট ওমিক্রন । তাই মাস্ক পরা বাধ্যতামূলক করতে সোনাঝুরির খোয়াই হাটে অভিযান চালাল শান্তিনিকেতন থানার পুলিশ ৷ শুধু সতর্ক করাই নয়, মাস্ক ব্যবহার না করার জন্য এদিন আটক করা হয়েছে 30 জন পর্যটককেও (Several tourists arrested in Santiniketan for not wearing masks) ৷

নতুন রূপে ক্ষমতা বাড়ছে কোভিড-19 এর ৷ ওমিক্রন নিয়ে ইতিমধ্য়েই আতঙ্কে ভুগছে গোটা বিশ্ব ৷ এদেশের কর্নাটক ও গুজরাতেও ইতিমধ্যেই ধরা পড়েছে ওমিক্রন সংক্রমণ ৷ জামনগরে গুজরাতের প্রথম সংক্রমণটি ধরা পড়েছে ৷ আফ্রিকার এক নাগরিকের শরীরে ধরা পড়েছে সংক্রমণ ৷ তাঁকে জামনগরের জেজি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল ৷ তাঁর সংস্পর্শে ইতিমধ্যেই প্রায় 90 জন এসেছেন বলে জানা যাচ্ছে । ফলে ফের করোনা সতকর্তা জারি হয়েছে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ৷

শান্তিনিকেতনের সোনাঝুরির খোয়াই হাট হল পর্যটকদের অন্যতম ভ্রমণের কেন্দ্রবিন্দু ৷ বিশেষ করে প্রতি শনিবারের হাট জমজমাট থাকে । প্রাথমিকভাবে করোনা সংক্রমণ কমার পর যত দিন যাচ্ছে হাটে ভিড় বাড়ছে (Covid Protocol not followed in Sonajhuri Haat at Santiniketan) ৷ একইসঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে অসচেতনতা, বিশৃঙ্খলা । পর্যটকের ভিড় বাড়ায় নতুন করে সংক্রমণ বাড়তে পারে এই আশঙ্কাও রয়েছে । এদিন অভিযান চালিয়ে হাট জুড়ে মাস্ক পরার বিষয়ে সচেতন করা হয় ৷ হাটের বাইরে এই মর্মে পোস্টারও দেওয়া হয়েছে পুলিশের তরফ থেকে ৷