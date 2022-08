দুর্গাপুর, 11 অগস্ট: গরুপাচার মামলায় গ্রেফতার হলেন বীরভূমের ডাকাবুকো "কেষ্ট"। বৃহস্পতিবার দুপুর 12টা নাগাদ তাঁকে নিয়ে গাড়িতে করে সিবিআই আদালতের পথে রওনা দেন সিবিআই আধিকারিকেরা ৷ আদালত পৌঁছনোর রাস্তায় বীরভূমের দাপুটে তৃণমূল নেতাকে নিয়ে বিপাকে পড়েন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকেরা (CBI faces problem over finding toilet for arrested Anubrata Mandal on way to CBI Court) ৷

সূত্রের খবর, গাড়িতে আসার সময় বীরভূম জেলা সভাপতির প্রস্রাব পায় ৷ তিনি একটি প্রস্রাবাগারে যাওয়ার কথা জানান গাড়িতে থাকা সিবিআই আধিকারিকদের । কাঁকসা থানা এলাকার দু'টি পেট্রল পাম্পের প্রস্রাবাগারে গাড়ি দাঁড় করানো হয় ৷ কিন্তু দীর্ঘদেহী অনুব্রত মণ্ডলের তুলনায় সেই প্রস্রাবাগারগুলির দরজা ছোট হওয়ায় পরপর দু'টি প্রস্রাবাগারেই ঢুকতে পারেননি তৃণমূল নেতা ৷

শেষে কাঁকসা থানার দোমড়ায় একটি হোটেলের সামনে গাড়ি দাঁড় করান সিবিআই আধিকারিকেরা ৷ অনুব্রত মণ্ডলকে কড়া নজরদারিতে হোটেলের শৌচালয়ে নিয়ে যাওয়া হয় অনুব্রত মণ্ডলকে । এখানে অনুব্রতর ঢুকতে কোনও অসুবিধে হয়নি ৷ তাই প্রস্রাব সারেন গরুপাচার কাণ্ডে অভিযুক্ত ৷

প্রস্রাবশেষে অনুব্রত মণ্ডলকে নিয়ে ফের রওনা দেন আসানসোলের উদ্দেশ্যে । প্রায় 25 টি গাড়ি একসঙ্গে অনুব্রত মণ্ডলকে নিয়ে যাচ্ছিল । দু'নম্বর জাতীয় সড়কে 'কেষ্ট'কে দেখতে কাঁকসায় বহু উৎসুক জনতা ভিড় করেছিলেন ৷

গতকাল রাতেই বীরভূমে (cattle smuggling case) পৌঁছে গিয়েছিল 30 জন সিবিআই আধিকারিকের একটি দল ৷ আজ সকাল পৌনে দশটা নাগাদ বিশাল সংখ্যক কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়ে তারা হানা দেয় অনুব্রত মণ্ডলের নীচুপট্টির বাড়িতে ৷ তৃণমূল নেতার কোনও সাড়া না পেয়ে প্রায় জোরজবরদস্তি একটি তালা খুলে বাড়ির ভিতরে ঢোকেন সিবিআই আধিকারিকরা ৷ বাড়িতে ঢুকে অনুব্রত মণ্ডলকে জিজ্ঞাসাবাদ করে সিবিআই ৷ এরপরই তাঁকে গ্রেফতার করা হয় ৷

