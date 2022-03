আলিপুরদুয়ার, 14 মার্চ : আলিপুরদুয়ারের বীরপাড়া এলাকায় বালি ও পাথর বোঝাই ট্রাকের ধাক্কায় মৃত্যু 2 ব্যক্তির (Two People Die in Road Accident in Alipurduar) এবং গুরুতর আহত 5 জন।

আলিপুরদুয়ারের অন্তর্গত বীরপাড়া চৌপথি সংলগ্ন এলাকা হল বীরপাড়া ৷ এদিন সেখান থেকে কোচবিহারের দিকে যাচ্ছিল একটি বালিবোঝাই ট্রাক ৷ সেই ট্রাকটিকে ধাওয়া করে পুলিশ। বালিবোঝাই ট্রাকটির চালক পালাতে গিয়ে দু'টি টোটোকে সজোরে ধাক্কা মেরে পাশের একটি দোকানে ঢুকে যায়। ঘটনায় টোটোচালক ও এক মহিলা টোটো আরোহীর মৃত্যু হয় । গুরুতর আহত হন 5 জন।

এরপরেই ওই এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় । কর্তব্যরত সিভিক পুলিশ (Civic Police) কর্মীদের মারধোর করেন স্থানীয়রা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন আলিপুরদুয়ার থানার আইসি অনিন্দ্য ভট্টাচার্য্য ও মহাকুমা পুলিশ আধিকারিক দেবাশিস চক্রবর্তী। উত্তেজনা ঠেকাতে বিশাল পুলিশ বাহিনী এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করেন। দুর্ঘটনার জেরে দীর্ঘক্ষণ যান চলাচল বন্ধ থাকে ৷