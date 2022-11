কলকাতা, 30 নভেম্বর: তাঁর লড়াই সাদা কিংবা লাল কোকাবুরা বল হাতে ব্যাটারদের উইকেট ছিটকে দেওয়ার ৷ কিন্তু তিনিও তো বাঙালি ৷ আর বাঙালির কাছে 'সব খেলার সেরা বাঙালির তুমি ফুটবল...' ৷ আর তাই রোজ রাত জেগে বিশ্বকাপে পায়ে বলের লড়াইয়ের সাক্ষী থাকছেন আর্জেন্তিনা সমর্থক ঝুলন গোস্বামীও (Jhulan Goswami on FIFA World Cup )৷ তাঁর কথায়, "আর্জেন্তিনার সমর্থক একবার হয়ে গেলে পছন্দ বদলের আর কোনও রাস্তা থাকে না। আমাদের প্রজন্মের আর্জেন্তিনা সমর্থক হওয়ার অন্যতম কারণ দিয়াগো মারাদোনা ৷" ঠিক এভাবেই নিজের প্রিয় দলের হয়ে গলা ফাটালেন ঝুলন (Jhulan Goswami Shares Her Thoughts on FIFA World Cup)। তিনি এও জানালেন মেসির পাশে ডি বালা একবার ফিরে এলে দলের খেলাটাই আমূল বদলে যাবে (Jhulan Goswami on Argentina) ৷

কিংবদন্তি এই মহিলা ক্রিকেটার সদ্য আর্ন্তজাতিক ক্রিকেটকে বিদায় জানিয়েছেন । নিজে ক্রিকেটার হলেও ফুটবলেরও ভক্ত তিনি । আর তাই চলতি কাতার বিশ্বকাপের প্রতিটি ম্যাচ মন দিয়ে দেখছেন । এদিন কলকাতা ম্যারাথনের সাংবাদিক সম্মেলনে এসে তিনি বললেন, "প্রতিটা খেলা দেখছি । রাত সাড়ে বারোটার খেলা দেখতে গিয়ে অনুশীলনে পৌঁছতে দেরি হয়ে যাচ্ছে "। তবে তার জন্য মহিলা ক্রিকেটের এই প্রাক্তন সুপারস্টার কিন্তু একটি ম্য়াচও বাদ দিতে রাজি নন ৷

আগামী 18 ডিসেম্বর শুরু হতে চলেছে কলকাতা ম্যারাথন ৷ তিনি এই ম্যারাথনের অন্যতম মুখ । ঝুলনের পাশাপাশি অভিনেত্রী শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্য়ায়ও ছিলেন এদিনের অনুষ্ঠানে । ক্রিকেটার ঝুলনই হোক বা টলিউড ডিভা শুভশ্রী দু'জনেরই মত ফিটনেস এবং সৌন্দর্য হাত ধরাধরি করে হাঁটে । তাই বিশ্বকাপ ফাইনাল দেখার আগে শীতের সকালে গোটা কলকাতাকে কলকাতা ম্যারাথনে অংশ নিতে আহ্বান জানালেন দুই সুন্দরী । নিয়মিত বিশ্বকাপের খেলা দেখার নিরিখে ঝুলনের মনে হয়েছে শুধু আর্জেন্তিনা নয় চলতি বিশ্বকাপে বেশ কয়েকটি দল বেশ ভালো খেলছে ।

তিনি বলেন, "গত বিশ্বকাপে আমার বেলজিয়ামের খেলা বেশ ভালো লেগেছিল । এবার পর্তুগালের খেলাও ভালো লাগছে। ব্রাজিলের খেলাও ভালো হচ্ছে "৷ তিনি নিজে আর্জেন্তিনার সমর্থক । ফলে মেসির পারফরম্যান্স নিয়ে প্রশ্ন তো উঠবেই । বৃহস্পতিবার রাতে শেষ ষোলোয় জায়গা পাকা করতে পোল্যান্ড বিরুদ্ধে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে মাঠে নামতে চলেছে আর্জেন্তিনা ৷ স্বাভাবিকভাবেই প্রিয় দলের সমর্থনে মুখ খুললেন ঝুলনও । তিনি বলেন, "আর্জেন্তিনার উচিত আগে শেষ ষোলোতে জায়গা পাকা করা । মেসির পাশে দলের অন্যতম সেরা ডি বালা ফিরে এলে দল ভালো খেলবে । একা মেসির পক্ষে তো বিশ্বকাপ জেতানো সম্ভব নয় " (Jhulan Goswami on Messi)৷

বিশ্বকাপের শেষ চারের সাম্ভাব্য দলের তালিকা ঠিক করতে অবশ্য় রাজি হলেন না ঝুলন গোস্বামী । তাঁর মতে, পেশাদার খেলোয়াড়রা কখনও অনুমানের ভিত্তিতে চলেন না ৷ আর তাছাড়া এখনও এই নিয়ে কথা বললে তা বড় বেশি তাড়াতাড়ি করা হয়ে যাবে ৷ ফুটবল নিয়ে এভাবেই নিজের স্ট্যান্স পরিস্কার রেখে ঝুলন বলেন, “ওই নিয়ে বলার অনেক সময় আছে। এখন খুব তাড়াহুড়ো করা হয়ে যাবে । পেশাদার অ্যাথলিটরা এত আগে এই নিয়ে কখনই কথা বলবে না"।