দোহা, 30 নভেম্বর: বিশ্বকাপে গ্রুপের শেষ ম্যাচে ইরানকে হারিয়ে পরের রাউন্ডে চলে গেল আমেরিকা (USA)। দুর্দান্ত ফুটবল উপহার পেলেন দর্শকরা। প্রথমার্ধ যদি হয় আমেরিকার তবে দ্বিতীয়ার্ধ অবশ্যই ইরানের (Iran)। পার্থক্য গড়ে দিল পুলুসিচের (Christian Pulisic) একটা গোলই। এরপর শত চেষ্টা করলেও গোলমুখ খুলতে পারেননি ইরানিয়ান ফুটবলাররা। পাশাপাশি ওয়েলসকে 3-0 গোলে হারিয়ে পরের রাউন্ডে চলে গেল ইংল্যান্ডও । দুটি গোল দেন র‍্যাশফোর্ড। অপর গোল ফিল ফোডেনের (England and USA will play in the next round of World Cup)।



শুরু থেকেই নিজেদের আধিপত্য বজায় রেখেছিল আমেরিকা। এবারের বিশ্বকাপে ধারাবাহিক ভাবে ভাল খেলে নজর কেড়েছেন সাজিনিও দেস্ত, টিম উইয়ারা। ইরানের বিরুদ্ধে টানা আক্রমণ করার ফলও পায় বাইডেনের দেশ । প্রথমার্ধের আগেই 1-0 গোলে এগিয়ে যায় আমেরিকা। 38 মিনিটে গোল করেন ক্রিশ্চিয়ান পুলিসিচ।



তবে আগেই এগিয়ে যেতে পারত আমেরিকা। সুযোগ এসেছিল 28 মিনিটের মাথায় । ইরানের গোলরক্ষক আলিরেজা বায়রানভান্ড দারুণ দক্ষতায় দলের পতন বাঁচান। 33 মিনিটে টিম উইয়ার শট বাইরে চলে যায়। প্রথমার্ধে ম্যাচের একেবারে শেষ দিকে টিম উইয়া দারুণ গোল করলেও অফসাইডের জন্য সেই গোল বাতিল হয়।

আরও পড়ুন: বিদায় ইকুয়েডর, শেষ ষোলোয় নেদারল্যান্ডস-সেনেগাল

দ্বিতীয়ার্ধে একটা মাত্র শট নিতে পেরেছে আমেরিকা। একটা সময় পাঁচ ডিফেন্ডারকে নামিয়ে আনে তারা। বারেবারে ডিফেন্সে লোক বাড়িয়ে ইরানের আক্রমণের ঝড় আটকাতে থাকে। ধারাবাহিকভাবে ভাল খেলে গেলেন ম্যাকেনি, দেস্ত, টিম উইয়ারা। শেষদিকে যদিও গোল পেতেই পারত ইরান। অল্পের জন্য হয়নি গোল। এবার রাউন্ড অফ 16-তে নেদারল্যান্ডসের সামনে আমেরিকা। অন্যদিকে, গ্রুপ পর্যায়ে সেরা হওয়ায় সেনেগালের বিরুদ্ধে খেলতে নামবে হ্যারি কেনের ইংল্যান্ড।