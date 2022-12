দোহা,2 ডিসেম্বর: কাতার বিশ্বকাপে নয়া অঘটন। এবার বিদায় নিল জার্মানি। জার্মানদের আগেই বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বিদায় নিয়েছিল বেলজিয়াম। রাতে সেই তালিকায় নাম উঠল চারবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের। এমনকী নাম উঠতে পারত আরেক প্রাক্তন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন স্পেনেরও। তবে তাদের শেষরক্ষা হয়েছে। ভালো খেলেও বিদায় নিতে হল কোস্টারিকাকেও। জার্মানির প্রস্থান অবশ্য ছাপিয়ে গিয়েছে বাকি সবকিছুকেই (Germany is out of the Qatar world cup)।

জিতেও গোল পার্থক্যে গ্রুপের তিন নম্বরে থাকায় ছিটকে যেতে হলো মুলারদের (Germany is out of the FIFA World Cup 2022)। স্বপ্নভঙ্গ হল কোস্টারিকারও। জার্মানিকে হারাতে পারলে শেষ ষোলয় পৌঁছে যাওয়ার সুযোগ ছিল তাদের। তবে সেটা হল না শেষমেশ। কারণ গ্রুপের অন্য ম্যাচে আবারও অঘটন ঘটিয়ে দিয়েছে জাপান। তারা স্পেনকে হারিয়ে দিয়েছে 2-1 গোলে । প্রথম থেকেই কিছুটা কোণঠাসা অবস্থায় থাকলেও একটা সময় এগিয়ে যায় তারা। ফলাফল অন্য রকম হলে পরের রাউন্ডে চলে যেত স্পেন ও কোস্টারিকা।

চার গোলেও শেষ রক্ষা হল না জার্মানদের । ম্যাচের 10 মিনিটের মাথায় প্রথম গোল করে জার্মানিকে এগিয়ে দেন ন্যাব্রি। ব্যবধান বাড়াতে মরিয়া ছিল তারা। তবে কোস্টারিকার নাছোড় রক্ষণের জন্য ব্যবধান বাড়েনি। 10 জনে মিলে টানা ডিফেন্স করতে থাকে তারা। ফলে আধিপত্য থাকলেও প্রথমার্ধে ব্যবধান বাড়েনি জার্মানির পক্ষে ।

আরও পড়ুন: অঘটনের বিশ্বকাপে এবার বলি লুকাকুর বেলজিয়াম, শেষ ষোলোয় ক্রোয়েশিয়া-মরক্কো

দ্বিতীয়ার্ধে এগিয়ে যায় কোস্টারিকা। বিরতির পর খেলা শুরু হতেই আক্রমণের ঝড় তোলে কোস্টারিকা। 58 মিনিটে সমতা ফেরায় তারা। 70 মিনিটে নয়ারের আত্মঘাতী গোলে এগিয়ে যায় তারা। সেই সময় মনে করা হচ্ছিল, কোস্টারিকাও পরের রাউন্ডে যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে ছিটকে যেত স্পেন। তবে গোল খেয়ে পিছিয়ে পড়ার মাত্র 3 মিনিটের মাথায় গোল শোধ করেন পরিবর্ত হিসেবে নামা জার্মানির কাই হাভেরটজ। 85 মিনিটে ফের গোল করেন তিনি। 89 মিনিটে ব্যবধান বাড়ান নিকোলাস ফুলক্রুগ। কিন্তু জিতেও শেষরক্ষা হল না চারবারের বিশ্বসেরাের। কারন স্পেন ও জার্মানি দু’দলেরই পয়েন্ট তিন ম্যাচ খেলে 4। গোল পার্থক্যে পরের রাউন্ডে গেল স্পেন। অন্যদিকে, বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে গেল চার বারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন জার্মানি।