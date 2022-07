বার্মিংহাম, 29 জুলাই: জাঁকজমকের সঙ্গে 2022 কমনওয়েলথ গেমসের উদ্বোধন হল বার্মিহামের আলেকজেন্ডার স্টডিয়ামে (Birmingham Commonwealth Games 2022 Opening Ceremony) ৷ যেখানে ভারতীয় প্রতিযোগিদের নেতৃত্ব দিলেন শাটলার পিভি সিন্ধু এবং পুরুষ হকি দলের অধিনায়ক মনপ্রীত সিং (PV Sindhu and Manpreet Singh Lead Indian Contingent at Opening Ceremony of Birmingham Commonwealth Games) ৷ পিভি সিন্ধু (P V Sindhu) এবং মনপ্রীত যৌথভাবে ভারতের পতাকাবাহকের ভূমিকা পালন করেন এদিন ৷ প্রসঙ্গত, টোকিয়ো অলিম্পিকে সোনাজয়ী অ্যাথলিট নীরজ চোপড়াকে পতাকা বাহক হিসাবে বাছা হয়েছিল ৷ কিন্তু, চোটের কারণে তিনি কমনওয়েলথ গেমস থেকে নিজের নাম তুলে নেন ৷

ড্রামার-পার্কশনিস্ট আব্রাহাম প্যাডি টেটেহ এর পারফর্মেন্স দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয় ৷ এর পর ভারতীয় ধ্রুপদী সঙ্গীত শিল্পী তথা সুরকার রঞ্জনা ঘটক মঞ্চে পারফর্ম করেন ৷ যেখানে বার্মিংহাম শহরের বৈচিত্র্য তুলে ধরা হয় ৷ 2012 সালে আয়োজিত লন্ডন অলিম্পিক্সের পর কমনওয়েলথ গেমস 2022 (Birmingham Commonwealth Games 2022) ব্রিটেনের সবচেয়ে বড় স্পোর্টিং ইভেন্ট ৷ আর প্যানডেমিকের আবহে এত বড় একটা প্রতিযোগিতার আয়োজন ব্রিটেন অলিম্পিক কমিটির সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ৷

এ দিনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান উপস্থিত ছিলেন প্রিন্স চার্লস ৷ 27 জুলাই, বুধবার বার্মিংহামের গেমস ভিলেজে গিয়ে পৌঁছায় কুইন্স ব্যাটন ৷ এ দিনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের রূপরেখা তথা পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন ব্রিটিশ পরিচালক স্টিভেন নাইট ৷ বার্মিংহাম কমনওয়েলথ গেমসের এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠান প্রায় আড়াই ঘণ্টা ধরে চলে ৷ 72টি দেশকে নিয়ে এ বারের কমনওয়েল গেমসের আয়োজন করা হয়েছে ৷ অস্ট্রেলিয়ার গোল্ড কোস্টে আয়োজিত গতবারের কমনওয়েলথ গেমসে ভারত মোট 66টি পদক জিতেছিল ৷ এ বারেও ভারতীয় অ্যাথলিট এবং খেলোয়াড়দের থেকে একাধিক পদক জয়ের আশা রয়েছে ৷