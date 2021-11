কল্যাণী, 25 নভেম্বর : সিকিমকে হারিয়ে সন্তোষ ট্রফির মূলপর্বে চলে গেল বাংলা (Bengal in the Knockout of Santosh Trophy) । কল্যাণী স্টেডিয়ামে রঞ্জন ভট্টাচার্যের দল সিকিমকে 1-0 গোলে পরাস্ত করে (Bengal beats Sikkim) । ম্যাচের একমাত্র গোলটি এসেছে দিলীপ ওরাওয়ের পা থেকে। পূর্বাঞ্চল পর্বে বি গ্রুপে বাংলার সঙ্গেই ছিল ছত্তীশগড়, সিকিম । ছত্তীশগড়কে বাকি দুই দলই দুই গোলের ব্যবধানে হারিয়েছে । ফলে বৃহস্পতিবারের ম্যাচটা দুই দলের কাছেই হয়ে দাঁড়িয়েছিল মরণ-বাঁচন লড়াই ।

খাতায়-কলমে এগিয়ে থাকা বাংলা প্রথম থেকেই সিকিমকে চেপে ধরেছিল । ছত্তীশগড়ের বিরুদ্ধে যে ভুল করেছিল, তা দ্বিতীয় ম্যাচে শুধরে নেওয়ার কথা বলেছিলেন কোচ রঞ্জন ভট্টাচার্য । সেভাবেই ম্যাচেও পরপর গোলের সুযোগ তৈরি করছিল দিলীপ ওরাও-মহীতোষ রায়রা ৷ ম্যাচ শুরুর 15 মিনিটের মাথাতেই পেনাল্টি পায় বাংলা ৷ গোল করতে পারেননি মহীতোষ রায় ৷ প্রথমার্ধের শেষ দিকে তুহিন দাসের সেন্টার থেকে ম্যাচের একমাত্র গোল করেন দিলীপ ওরাও ৷

পরপর দু'ম্যাচ জিতে খুশি বাংলার কোচ । মূলপর্বে আরও ভাল খেলার জন্য দলকে তৈরি করতে চান তিনি । 5 জানুয়ারি থেকে কেরলে সন্তোষ ট্রফির মূলপর্ব । আপাতত কয়েকদিন বিরতির দলকে নিয়ে অনুশীলনে নামতে চান রঞ্জন ভট্টাচার্য । যেকোনও মূল্যে সন্তোষ ট্রফি জেতাই লক্ষ্য বাংলা দলের (Bengal eye to win Santosh Trophy)। তাই প্রস্তুতিতে কোনও খামতি রাখতে রাজি নয় আইএফএ (Indian Football Association) । ম্যাচের শেষে সচিব জয়দীপ মুখোপাধ্যায় বাংলা দলকে অভিনন্দন জানান (Joydeep Mukherjee congratulates Bengal)।