ফতোরদা, 5 জানুয়ারি : 'লাস্ট লাইন অফ ডিফেন্স'-র করুণ প্রদর্শনী এবারের আইএসএলে। অমরিন্দর সিং, অরিন্দম ভট্টাচার্য, গুরপ্রীত সিং সান্ধু, ধীরজ সিং, বিশাল কেইত ৷ আইএসএলে নামজাদা গোলরক্ষকরাই এবার তাদের দলের কাঁটা হয়ে উঠেছেন। তেকাঠির নীচে দাঁড়িয়ে বিপর্যয় ডেকে আনছেন বারংবার। মঙ্গলবার অরিন্দম ভট্টাচার্যের শিক্ষানবিশ ভুল এসসি ইস্টবেঙ্গলের প্রথম জয়ে কাঁটা হয়ে দাড়িয়েছিল। বুধের সন্ধেয় এটিকে মোহনবাগানের এগিয়ে থাকার সুযোগ হাতছাড়া হল অমরিন্দর সিং'য়ের ভুলে। শীর্ষে যাওয়ার সুযোগ হারিয়ে হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে 2-2 ড্র'য়ে পয়েন্ট ভাগ করে নিল জুয়ান ফেরান্দোর দল (ATK Mohun Bagan vs Hyderabad FC Ends to a draw) ৷

42 মিনিটে বাঁ-দিক থেকে ভাসানো বল ধরতে গিয়ে ভুল করে বসেন বাগানের পঞ্জাব গোলরক্ষক ৷ যা থেকে গোল করে দলকে সমতায় ফেরাতে ভুল করেননি ওগবেচে। এদিন প্রথম মিনিটে দূরপাল্লার শটে গোল করে সবুজ-মেরুনকে এগিয়ে দিয়েছিলেন ডেভিড উইলিয়ামস। চলতি আইএসএলে দ্রুততম গোল করলেন অজি স্ট্রাইকার (David Williams scores the fastest goal of the season)। রয় কৃষ্ণাকে একাদশে না রেখে ডেভিড উইলিয়ামসকে রেখেছিলেন জুয়ান ফেরেন্দো। অস্ট্রেলিয়ান স্ট্রাইকার নিরাশ করেননি। তবে শুরুতে গোল হজম করলেও হায়দরাবাদ এফসি হতোদ্যম না হয়ে ম্যাচের রাশ দখলে রেখেছিল। এডু গার্সিয়া, ওগবেচেরা প্রেসিং ফুটবলে এটিকে মোহনবাগানকে ব্যাকফুটে ঠেলে দেয় এদিন। হুগো বুমোস, ডেভিড উইলিয়ামসকে জোনাল মার্কিংয়ের জাঁতাকলে নড়তে দেননি নিজামের শহরের ফুটবলাররা।

বিরতির পর দীপক টাংরির বদলে লেনি রডরিগেজকে নিয়ে এসে এবং আশুতোষ মেহতা এবং প্রবীর দাসের প্রান্ত বদল করে বাগান ম্যাচের দখল নেওয়ার চেষ্টা করে। ম্যাকহিউ চোট পেয়ে বাইরে চলে গেলে মাঠে নামেন জনি কাউকো। গোলের পিছনে অবদান রাখেন ফিনিশ মিডিও ৷ 63 মিনিটে ডেভিড উইলিয়াসের সেন্টার থেকে জনি কাউকোর শরীর শূন্যে ছুঁড়ে হেড করেন ৷ যা বিপক্ষ ডিফেন্ডার আশীস রাইয়ের পায়ে লেগে জালে জড়িয়ে যায়। আত্মঘাতী গোলে জয় প্রায় নিশ্চিত করে ফেলেছিল সবুজ-মেরুন। কিন্তু 92 মিনিটে আশিসের ফ্রি-কিকে হায়দরাবাদের সিবেরিওর গোল এটিকে মোহনবাগানের পাকা ধানে মই দিয়ে যায়। এই ড্র ফেরান্দোর অধীনে নতুন বছরে জয়ের হ্যাটট্রিকের স্বপ্ন শেষ করে দেয় বাগানের। 9 ম্যাচে 15 পয়েন্ট নিয়ে তিনে তারা ৷