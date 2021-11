পানাজি, 28 নভেম্বর : আইএসএল ডার্বিতে হারের হ্যাটট্রিক ৷ সবুজ-মেরুনের কাছে 3 গোলে বিধ্বস্ত হওয়ার দিনে লাল-হলুদ সংসারে অশনি সংকেত নেতা অরিন্দম ভট্টাচার্যের (Arindam Bhattacharya) হাঁটুতে চোট ৷ ডার্বিতে শনিবার প্রথমার্ধেই মাঠ ছাড়েন গতবারের গোল্ডেন গ্লাভস বিজেতা ৷ অরিন্দমের হাঁটুর অবস্থা জানতে রবিবার এমআরআই স্ক্যান করা হয় (Arindam Bhattacharya goes through MRI scan on Sunday)। রিপোর্টের অপেক্ষায় এসসি ইস্টবেঙ্গল ম্যানেজমেন্ট।

হাতে সময় কম ৷ মঙ্গলবার ওড়িশা এফসির বিরুদ্ধে ফের মাঠে নামবে লাল-হলুদ (SC East Bengal Will Take On Odisha FC On Tuesday)। তার আগে রবিবার বিকেলে রিকভারি সেশনে নেমে হালকা গা-ঘামান ফুটবলাররা। ডার্বিতে হার নিয়ে একটি শব্দও ফুটবলারদের সামনে এদিন খরচ করেননি কোচ মানোলো দিয়াজ (Jose Manolol Diaz)। যদিও ধাক্কা ভুলে সামনে তাকানোর বার্তা দিলেন তিনি ৷ অন্ধকারেও লাল-হলুদে এক চিলতে আলো শুভম সেন (Suvam Sen)। উত্তরপাড়ার তরুণ গোলরক্ষক কলকাতা ময়দানে পরিচিত মুখ। অরিন্দম মাঠ ছাড়ার পর তাঁর দস্তানাতেই বড় ম্যাচে বড় লজ্জা এড়িয়েছে ইস্টবেঙ্গল ৷ উয়াড়ি, কালিঘাট, কাস্টমস, ইউনাইটেড স্পোর্টসের হয়ে লাল-হলুদ।

ইউনাইটেড স্পোর্টস কর্তা নবাব ভট্টাচার্য বলছিলেন, "ওর মধ্যে আইএসএলের যে কোনও দলে খেলার মশলা ছিল । কিন্তু কোনও এজেন্ট নেই, তাই হচ্ছিল না। শ্রেনিক শেঠ আমার পোস্ট সামাজিক মাধ্যমে দেখার পর ওঁকে দলে নেওয়ার ব্যাপারে উদ্যোগী হয়। ডার্বিতে যে অবস্থায় নেমেছিল সেখানে মন শক্ত রাখা কঠিন। চ্যালেঞ্জ নিয়ে সাহসিকতার সঙ্গে গোলরক্ষা করেছে। ওঁর ভবিষ্যৎ নিয়ে আমি আশাবাদী। কাস্টমস ওকে চারবছর খেলিয়েছে। কিন্তু চাকরির প্রতিশ্রুতি দিয়েও রাখেনি ৷"

প্রাক্তন ইস্টবেঙ্গল গোলরক্ষক ভাস্কর গঙ্গোপাধ্যায় (Bhaskar Ganguly) তরুণ গোলরক্ষকের মানসিকতায় মুগ্ধ । ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের ক্যাফেতে বসে খেলা দেখেছেন । তিন গোল এবং অরিন্দম ভট্টাচার্যের মাঠছাড়া দেখে শিউড়ে উঠেছিলেন। তিনি বললেন , "ওই অবস্থায় ডার্বিতে নেমে সামলানো কঠিন। তবে শুভম ছেলেটার সাহস আছে। রয় কৃষ্ণা, জনি কাউকোর পা থেকে যেভাবে বল কেড়ে নিয়েছে তা সত্যিই অসাধারণ। জানি না অরিন্দমের চোট কেমন। তাই শুভমে আস্থা রাখছি। সামনে পুরো লিগ পড়ে রয়েছে। ওঁর সাহসী আত্মবিশ্বাসী গোলরক্ষা দেখতে চাই। আরেকটা জিনিস বলব গোলরক্ষক কিন্তু দলকে ভরসা দেয়। ঘুরে দাঁড়াতে সাহায্য করে। আশা করব শুভম সেটাই করবে ৷"

কোচ মানোলো দিয়াজও শুভমের গোলকিপিংয়ে খুশি। ওড়িশার বিরুদ্ধে তিনি যে তার লাস্ট লাইন অফ ডিফেন্স, তা বুঝিয়ে দিয়েছেন। ডার্বির মঞ্চ বহু গোলরক্ষকের প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। হাল আমলে দেবজিৎ মজুমদার যার সবচেয়ে বড় উদাহরণ। এবার হয়তো ডার্বির মঞ্চে ফের উত্থান হল উত্তরপাড়ার আরেকটি ছেলের।