বিশ্বজয়ের পর কলকাতায় একটি অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের মুখোমুখি তিতাস সাধু

কলকাতা, 6 ফেব্রুয়ারি: তিনি বাংলার ক্রিকেট আকাশে নতুন তারা ৷ একমাস আগেও যে নামটার সঙ্গে পরিচয় হয়নি বঙ্গক্রিকেটের, সেই নামটাতেই এখন দ্বিতীয় ঝুলন গোস্বামীকে খুঁজছেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ৷ কথা হচ্ছে অনূর্ধ্ব-19 মহিলা বিশ্বজয়ী দলের বোলার চুঁচুড়ার তিতাস সাধুকে (Titas Sadhu) নিয়ে ৷ সোমবার বিকেলে কলকাতায় দেশের প্রথম সারির এক সংবাদমাধ্যমের কনক্লেভে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হল বিশ্বকাপ ফাইনালের 'ম্যান অফ দ্য ম্যাচ'কে (Titas Sadhu felicitated in Kolkata) ৷ ওই একই মঞ্চ আলো করে ছিলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, লিয়েন্ডার পেজ, ভেস পেজ, গুরবক্স সিং'য়ের মতো ভারতের ক্রীড়াজগতের দিকপালরা ৷ এমন একটা মঞ্চে উঠে পুরস্কার গ্রহণ, সংবর্ধনা পাওয়ার অভিজ্ঞতা পরবর্তীতে ভাগও করে নিলেন তিতাস ৷

টেকনো ইন্ডিয়া স্কুলে পড়ার সুবাদে মহারাজকে স্কুল ক্যাম্পাসে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বহুবার দেখেছেন, তবে বাকি সহপাঠীদের মতোই নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে ৷ যুব বিশ্বকাপের সাফল্যে সেসব দূরত্ব চুকেবুকে গিয়েছে ৷ সামনাসামনি দেশের প্রাক্তন ক্রিকেট অধিনায়ককে দেখে ঘোর সহজে কাটার নয় ঝাকরা চুলের মেয়েটার ৷ তিতাস বলছেন, "আমার মনে হয় সব বাঙালিরই একটা সুপ্ত ইচ্ছে থাকে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে সামনাসামনি দেখার ৷ আজ আমার সেই ইচ্ছেপূরণ হল ৷" যদিও ক্রিকেটীয় কোনও কথাবার্তা নয়, দাদা-র থেকে এদিন কেবলই প্রশংসা শুনেছেন বঙ্গতনয়া ৷

তিতাস জানালেন, সময় কম থাকায় ক্রিকেটীয় কোনও পরামর্শ নেওয়ার সুযোগ হয়নি ৷ তবে আগামিদিনে তাঁর মধ্যে ঝুলন গোস্বামীকে দেখার ইচ্ছেপ্রকাশ করেছেন প্রাক্তন বিসিসিআই সভাপতি ৷ তিতাসের কথায়, রথী-মহারথীদের মাঝে দাঁড়িয়ে তাঁর হাত কাঁপছিল, কী বলবেন বুঝতে পারছিলেন না ৷ তবুও শেষমেশ সাহস করে মহারাজের অটোগ্রাফ তিনি সংগ্রহ করেছেন ৷

এসবের মধ্যেই আগামীর পরিকল্পনা এবং ইচ্ছের কথা শোনালেন তিতাস ৷ আর সে প্রসঙ্গেই চলে এল মেয়েদের প্রিমিয়র লিগের প্রসঙ্গ ৷ কতটা উৎসাহী ডব্লিউপিএলে খেলার ব্যাপারে ৷ তিতাস বললেন, "আইপিএল দেখে আমরা সকলে ছোট থেকে বড় হয়েছি ৷ তাই এমন একটা ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টের অংশ হওয়া আমার জন্য খুব ভালো ব্যাপার হবে (Titas wants to be a part of inaugural edition of WPL) ৷"