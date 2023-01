তিতাসের প্রশংসায় সৌরভ

কলকাতা, 31 জানুয়ারি: "আমি ওর খেলা দেখেছি, ও অনেকদূর যাবে ৷" মেয়েদের অনূর্ধ্ব-19 বিশ্বকাপ ফাইনালে ভারতের জয়ের কাণ্ডারি হুগলির তিতাস সাধুকে প্রশংসায় ভরালেন প্রাক্তন বিসিসিআই সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ৷ নিজে বাঙালি হয়ে বিশ্বমঞ্চে দাদাগিরি দেখিয়েছেন ৷ স্বাভাবিকভাবেই আন্তর্জাতিক মঞ্চে বাঙালির সাফল্য আজও আবেগী করে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে ৷ যদিও সোমবার ইডেনে রঞ্জি ট্রফির কোয়ার্টার ফাইনাল দেখতে এসে তিতাসকে নিয়ে খুব বেশি শব্দ খরচ করলেন না 'মহারাজ' ৷ স্বল্প কথায় বুঝিয়ে দিলেন হুগলির কিশোরীর প্রতি তাঁর প্রত্যাশা অনেক (Sourav Ganguly lauds Titas Sadhu at Eden) ৷

পোচেস্ট্রুমে রবিবার বিশ্বজয়ে কেবল তিতাসই নয়, গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন তিন বঙ্গতনয়া ৷ তবে বেশি করে আলোচনার কেন্দ্রে তিতাস সাধু ৷ মেগা ফাইনালে চার ওভার হাত ঘুরিয়ে মাত্র 6 রানে দু'টি উইকেট (Titas Sadhu took four wickets at mega final of ICC U-19 WWC) ৷ রবিবার খেলার মোড় ঘুরে যায় চুঁচুঁড়ার মেয়ের হাতেই ৷ সেই পারফরম্যান্সের প্রশংসা করে সৌরভ বলেন, "দুর্দান্ত পারফরম্যন্স। বিশ্বকাপ জয় সবসময়ই আলাদা অনুভূতি। দারুণ খেলেছে রিচারা। বিরাট ব্যাপার ৷" আর তিতাসের প্রশংসায় সৌরভ বলেন, "আমি ওর খেলা দেখেছি। অনেকদূর যাবে ও।"

দেশের মেয়েদের বিশ্বজয়ের প্রশংসার পাশাপাশি সৌরভের মুখে ডব্লিউপিএলের কথা। যেখানে কোচের ভূমিকায় দেখা যাবে তিতাসদের পূর্বসূরি ঝুলন গোস্বামীকে। ডব্লিউপিএলে মুম্বই ফ্র্যাঞ্চাইজির কোচ হচ্ছেন বাংলার মেয়ে। ঝুলনকে প্রথমে কোচ হওয়ার জন্য প্রস্তাব দিয়েছিল দিল্লি ক্যাপিটালস।

এ ব্যাপারে প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে সৌরভ বলেন, 'আমরা ঝুলনকে প্রস্তাব দিয়েছিলাম। তবে ও মুম্বইতে যাচ্ছে।"

যদিও এখনও ঝুলনের নাম সরকারিভাবে ঘোষণা করেনি মুম্বই ফ্র্যাঞ্চাইজি। খুব শীঘ্রই হয়ে যাবে ঘোষণা ৷ এদিকে আগামী মাস থেকে আইপিএল-এর প্রস্তুতি শুরু করে দেবে দিল্লি ক্যাপিটালসের পুরুষ দল। জানিয়ে দিলেন ফ্র্যাঞ্চাইজি ডিরেক্টর সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়।