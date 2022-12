উত্তরাখণ্ড-দিল্লি হাইওয়েতে দুর্ঘটনার কবলে ঋষভ পন্ত

নয়াদিল্লি, 30 ডিসেম্বর: আপাতত তিনি বিপন্মুক্ত ৷ তবে ঋষভ পন্তের শারীরিক অবস্থা নিয়ে উৎকণ্ঠা অব্যাহত অনুরাগীমহলে ৷ দিল্লি থেকে রুরকি ফেরার পথে শুক্রবার ভোর 5টা 30 মিনিট (পুলিশের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী) নাগাদ ভয়ানক দুর্ঘটনার কবলে পড়ে ভারতীয় ক্রিকেটারের গাড়ি ৷ প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ান অনুযায়ী ডিভাইডারে ধাক্কা দেওয়ার পর দাউ-দাউ করে জ্বলে ওঠে পন্তের গাড়ি ৷ জ্বলন্ত গাড়ির জানালার কাঁচ ভেঙে কোনওক্রমে প্রাণে বাঁচেন ভারতীয় উইকেটরক্ষক-ব্যাটার (Rishabh Pant Broke Window of The Car to Escape Burning Car), পুলিশকে এমনটাই জানিয়েছেন পন্ত ৷ পুলিশকে দেওয়া বয়ানে পন্ত আরও জানিয়েছেন, চোখ লেগে আসার কারণেই এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ৷

সংবাদসংস্থাকে হরিদ্বারের (রুরাল) পুলিশ সুপারিন্টেন্ডন্ট এসকে সিং জানিয়েছেন, রুরকিতে পরিবারের সঙ্গেই দেখা করতে যাচ্ছিলেন পন্ত ৷ নরসন ছাড়িয়ে রুরকিতে প্রবেশের ঠিক আগেই এই দুর্ঘটনা ঘটে ৷ পন্ত ঘুমিয়ে পড়ার কারণেই এই দুর্ঘটনা ৷"

তবে পন্তের শারীরিক অবস্থা নিয়ে উদ্বেগের কারণ নেই বলেই জানাচ্ছেন চিকিৎসকরা (Pant is out of danger now) ৷ দেরাদুনের ম্যাক্স হাসপাতালের চিকিৎসক ডঃ আশিষ ইয়াগ্নিক বলেন, "ক্রিকেটার ঋষভ পন্তকে আপাতত অর্থোপেডিক এবং প্লাস্টিক সার্জেনদের পর্যবেক্ষণে রয়েছেন ৷ সম্পূর্ণ পরীক্ষার পর বিস্তারিত মেডিক্যাল বুলেটিন প্রকাশিত হবে ৷"

উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি কলকাতার অনুষ্ঠান থেকে ক্রিকেটারের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছেন ৷ শুধু তাই নয়, রাজ্যের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর চিকিৎসার যাবতীয় খুটিনাটি পর্যবেক্ষণ সরকার ৷ প্রয়োজনে এয়ার অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবাও প্রদান করবে, জানান উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী ৷

দিল্লি থেকে হোমটাউন রুরকিতে ফেরার পথে এদিন হামাদপুর ঝালের কাছে ভারতীয় স্টাম্পার-ব্যাটারের গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ডিভাইডারে ধাক্কা মারে (Rishabh Pant Met a Fatal Road Accident at Roorkee) ৷ পুলিশ সূত্রে খবর, ঘটনাস্থলেই জ্বলে যায় তরুণ ক্রিকেটারের গাড়ি ৷ যে ছবি পরবর্তীতে ভাইরাল হয়েছে ইন্টারনেটে ৷ কপালে এবং পায়ে গুরুতর আঘাত নিয়ে আপাতত নয়াদিল্লির হাসপাতালে ভর্তি পন্ত ৷