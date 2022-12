দেরাদুন, 30 ডিসেম্বর: পথ দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত ঋষভ পন্ত ৷ দিল্লি থেকে হোমটাউন রুরকিতে ফেরার পথে এদিন হামাদপুর ঝালের কাছে হাইওয়েতে ভারতীয় স্টাম্পার-ব্যাটারের গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ডিভাইডারে ধাক্কা মারে (Rishabh Pant Met a Fatal Road Accident at Roorkee) ৷ পুলিশ সূত্রে খবর, ঘটনাস্থলেই জ্বলে যায় তরুণ ক্রিকেটারের গাড়ি ৷ যে ছবি পরবর্তীতে ভাইরাল হয়েছে ইন্টারনেটে ৷ কপালে এবং পায়ে গুরুতর আঘাত নিয়ে আপাতত নয়াদিল্লির হাসপাতালে ভর্তি পন্ত ৷

দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ এখনও সামনে না-এলেও দিল্লি থেকে পন্ত শুক্রবার সকালে নিজেই গাড়ি চালিয়ে রুরকিতে ফিরছিলেন বলে খবর (Pant was returning to his hometown from Delhi) ৷ হোমটাউনের খুব কাছাকাছি পৌঁছে ভারতীয় ক্রিকেটারের গাড়ি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে ৷ তড়িঘড়ি তাঁকে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও পরে দিল্লিতে স্থানান্তরিত করা হয় ৷ চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, দুর্ঘটনায় কপাল এবং পায়ে চোট পেয়েছেন পন্ত, তবে ভারতীয় ক্রিকেটের তরুণ তুর্কী আপাতত স্থিতিশীল ৷ দিল্লির হাসপাতালেই ক্রিকেটারের প্লাস্টিক সার্জারি হবে বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা (Pant's plastic surgery will be done at Delhi hospital) ৷

প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ান অনুযায়ী, ডিভাইডারের রেলিং ভেঙে উলটে যায় পন্তের গাড়ি ৷ সঙ্গে সঙ্গে আগুন জ্বলে যায় সেটিতে ৷ কোনওক্রমে ক্রিকেটারকে উদ্ধার করে দিল্লি রোডের সক্ষম হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ সেখানেই প্রাথমিক শুশ্রূষা চলে তাঁর ৷ খবর পাওয়ার পর উৎকণ্ঠায় পন্ত-অনুরাগীরা ৷ তবে বিপদ কেটে যাওয়ায় কিছুটা আশ্বস্ত তারা ৷

হাসপাতালে পন্ত

সক্ষম হাসপাতাল সূত্রে খবর, পন্ত আপাতত স্থিতিশীল ৷ তবে পরবর্তী চিকিৎসার জন্য তাঁকে দিল্লি পাঠানো হয়েছে ৷ হাসপাতালের বিছানায় আহত ঋষভ পন্তের একটি ছবিও ইতিমধ্যেই ছড়িয়ে পড়েছে আন্তর্জালে ৷ তাঁর জ্বলে যাওয়া গাড়িটির ছবি দেখে আঁতকে উঠছেন অনেকে ৷ প্রসঙ্গত, শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে আসন্ন টি-20 এবং ওয়ান-ডে সিরিজ থেকে বাদ পড়েছেন পন্ত ৷ ফেব্রুয়ারিতে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজের আগে বেঙ্গালুরুতে স্ট্রেংথ অ্যান্ড কন্ডিশনিং ক্যাম্পে যোগ দেওয়ার কথা ছিল তাঁর ৷

পন্তের আরোগ্য কামনা করে বীরেন্দ্র সেহওয়াগ লিখেছেন, "খুব তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে ওঠ ৷" ভিভিএস লক্ষ্মণের টুইট, "ঋষভের জন্য প্রার্থনা করছি ৷ ভাগ্যক্রমে ও এখন বিপন্মুক্ত ৷ তাড়াতাড়ি সেরে ওঠ চ্যাম্প ৷" অজি স্টাম্পার-ব্যাটার স্যাম বিলিংসও ভারতীয় ক্রিকেটারের সুস্থতা কামনা করেছেন (Cricketers pray for Pant's speedy recovery) ৷