বেঙ্গালুরু, 13 মার্চ : টপ-অর্ডারের ব্যাটিং ব্যর্থতা সত্ত্বেও প্রথম ইনিংসে ঝড় উঠেছিল তাঁর ব্যাটে ৷ কিন্তু লম্বা হয়নি ইনিংস ৷ 26 বলে 39 রান করে ফিরতে হয়েছিল সাজঘরে ৷ সেই আক্ষেপ ঘুচিয়ে দ্বিতীয় ইনিংসে ঋষভ পন্থ অর্ধশতরান তো করলেনই, একইসঙ্গে ভাঙলেন কপিল দেবের 40 বছরের পুরনো রেকর্ডও (Rishabh Pant breaks 40 years old record of Kapil Dev) ৷

ভারতীয় ব্যাটার হিসেবে টেস্টে প্রাক্তন অধিনায়কের দ্রুততম অর্ধশতরানের রেকর্ড ভেঙে নয়া রেকর্ড গড়লেন পন্থ ৷ কপিলের 30 বলে অর্ধশতরানের নজির ভেঙে চিন্নাস্বামীতে এদিন 28 বলে অর্ধশতরানের নজির গড়লেন তরুণ স্টাম্পার-ব্যাটার (Rishabh Pant becomes the fastest Indian batter to score a half century in Test cricket) ৷ দ্বিতীয় দিনের দ্বিতীয় ইনিংসে হনুমা বিহারী আউট হতে ক্রিজে নামেন পন্থ ৷ শুরু থেকেই শ্রীলঙ্কান বোলারদের বিরুদ্ধে এদিন রণমূর্তি ধারণ করেন তিনি ৷

7টি চার এবং 2টি ছয়ে অর্ধশতরান পূর্ণ করেন পন্থ ৷ যদিও ভারতীয় উইকেটরক্ষকের ইনিংস এরপর আর দীর্ঘ হয়নি ৷ 31 বলে 50 রানে জয়াবিক্রমার শিকার হন পন্থ ৷ 30 বলে কপিলের অর্ধশতরানের রেকর্ডটি 1982 পাকিস্তানের বিরুদ্ধে এসেছিল করাচিতে ৷ অর্থাৎ, চার দশকের রেকর্ড এদিন ভাঙল পন্থের ব্যাটে ৷

তবে পন্থ পারলেও চার রানের জন্য অর্ধশতরান হাতছাড়া করেন অধিনায়ক রোহিত শর্মা ৷ ফের ব্যর্থ বিরাট কোহলি ফেরেন 13 রানে ৷ 5 উইকেটে হারিয়ে 199 রান তুলে সাপার ব্রেকে যায় ভারত ৷ এর আগে দিনের প্রথম সেশনে 109 রানেই বিপক্ষের প্রথম ইনিংসে রাশ টানেন ভারতীয় বোলাররা ৷ জসপ্রীত বুমরা নেন পাঁচ উইকেট ৷ 143 রানে এগিয়ে থেকে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাটে নামে টিম ইন্ডিয়া ৷