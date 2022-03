বেঙ্গালুরু, 13 মার্চ : তারকাখোচিত ভারতের ব্যাটিং লাইন-আপকে 252 রানে গুটিয়ে দিলেও বেঙ্গালুরু টেস্টে তার ফায়দা তুলতে ব্যর্থ শ্রীলঙ্কা ৷ দিমুথ করুণারত্নের দল প্রথম ইনিংসে যে খুব বেশি দূর এগোতে পারবে না সেটা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল গতকালই ৷ 86 রানে 6 উইকেট হারিয়ে প্রথম দিনের খেলা শেষ করেছিল দ্বীপরাষ্ট্র ৷ ভারতীয় পেসারদের দাপটে গোলাপি বল টেস্টের দ্বিতীয় দিনের প্রথম সেশনেই বাকি চার উইকেট খোয়াল তারা ৷ 109 রানে শেষ হল সফরকারী দলের প্রথম ইনিংস (Sri Lanka all out for 109 runs in the first innings) ৷ দ্বিতীয় দিন আর মাত্র 23 রান যোগ করতে সক্ষম হল শ্রীলঙ্কা ৷

পাঁচ উইকেট সহ-অধিনায়ক জসপ্রীত বুমরার (Jasprit Bumrah takes first five-wicket haul on home soil) ৷ শ্রীলঙ্কার হয়ে সর্বাধিক 43 রান অ্যাঞ্জেলো ম্যাথিউজের ৷ এছাড়া বুমরা-শামি-অশ্বিনদের সামনে দু'অঙ্কের ঘরে পৌঁছলেন মাত্র দুই সিংহলী ব্যাটার ৷ দেশের মাটিতে বুমরার প্রথম পাঁচ উইকেটের পাশাপাশি জোড়া উইকেট মহম্মদ শামি, রবিচন্দ্রন অশ্বিনের ঝুলিতে ৷ একাদশে প্রত্যাবর্তন করা অক্ষর প্যাটেল নিলেন একটি উইকেট ৷

শ্রেয়স আইয়ারের 92 রানের সৌজন্যে শনিবার প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়ে কোনওক্রমে আড়াইশো পেরোয় ভারতীয় দল (Shreyas Iyer scores highest 92 runs for India) ৷ তবে স্কোরবোর্ডে কম রান তুলেও বোলারদের ডানায় ভর করে প্রথমদিনই চালকের আসনে বসে যায় রোহিতের ভারত ৷ শনিবার সারাদিনে চিন্নাস্বামীতে 16টি উইকেটের পতন হয় ৷ 143 রানে এগিয়ে থেকে দ্বিতীয় ইনিংসে শ্রীলঙ্কার ঘাড়ে যত বেশি সম্ভব রানের বোঝা চাপানোই লক্ষ্য ভারতীয় ব্যাটারদের ৷