দুবাই, 9 মার্চ : পাঁচ বছর পর আইসিসি প্রকাশিত টেস্ট অলরাউন্ডারদের ক্রমতালিকায় শীর্ষস্থান ফিরে পেলেন রবীন্দ্র জাদেজা ৷ ব্যাট হাতে অপরাজিত 175 রান এবং দু'ইনিংস মিলিয়ে 9 উইকেট সংগ্রহ করে মোহালিতে কার্যত একাই শ্রীলঙ্কাকে গুঁড়িয়ে দিয়েছিলেন এই বাঁ-হাতি অলরাউন্ডার ৷ আর সেই ম্যাচে জেতানো পারফরম্যান্সের জেরেই জেসন হোল্ডারকে স্থানচ্যুত করে ফের অলরাউন্ডার ক্রমতালিকার শীর্ষে 'রকস্টার জাড্ডু' (Ravindra Jadeja returns to the top spot in ICC test all-rounder ranking) | জাদেজার দুর্দান্ত পারফরম্যান্সে ভর করে প্রথম টেস্টে সফরকারী দলকে ইনিংস এবং 222 রানে হারিয়েছে রোহিত শর্মা অ্যান্ড কোম্পানি ৷

এর আগে 2017 অগস্টে এক সপ্তাহের জন্য অলরাউন্ডারদের ক্রমতালিকার শীর্ষে ছিলেন জাদেজা (Jadeja was at top spot for a week in August 2017) ৷ পাশাপাশি বুধবার প্রকাশিত ব়্যাংকিংয়ে ব্যাটিং ক্রমতালিকায় 17 ধাপ এবং বোলিং ক্রমতালিকায় তিন ধাপ এগিয়েছেন 'জাড্ডু' ৷ মোহালিতে সাত নম্বরে ব্যাট করতে নেমে কপিল দেবের 36 বছরের পুরনো রেকর্ড ভেঙে অপরাজিত 175 রানের ইনিংস খেলেন স্পিনিং অলরাউন্ডার (Jadeja scored unbeaten 175 runs at Mohali) ৷

এরপর বল হাতে প্রথম ইনিংসে পাঁচ এবং দ্বিতীয় ইনিংসে চার উইকেট নিয়ে এলিট ক্লাবে প্রবেশ করেন জাদেজা ৷ অল্পের জন্য বিশ্বরেকর্ড গড়তে না-পারলেও বিশ্বের ষষ্ঠ ক্রিকেটার হিসেবে একই টেস্টে এক ইনিংসে 150 রান এবং পাঁচ উইকেট নেওয়ার নজির গড়েন তিনি ৷

এদিকে পাঁচদিনের ক্রিকেটে ব্যাটসম্যানদের ক্রমতালিকায় দু'ধাপ এগোলেন ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক বিরাট কোহলি ৷ মোহালিতে শততম টেস্টে 45 রানের ইনিংস খেলে এই উত্থান বিরাটের ৷ আপাতত পাঁচে রয়েছেন তিনি ৷