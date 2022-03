মোহালি, 5 মার্চ : মোহালিতে ভারত-শ্রীলঙ্কা প্রথম টেস্টের দ্বিতীয় দিন ব্যাট হাতে ছড়ি ঘোরালেন রবীন্দ্র জাদেজা ৷ শতরান হাঁকিয়ে কেরিয়ারের বেস্ট ইনিংস খেলে এদিন জাদেজা তা উৎসর্গ করলেন প্রয়াত 'স্পিনের জাদুকর' শেন কিথ ওয়ার্নকে (Ravindra Jadeja tributes his career best test innings to Shane Warne) ৷ 2008 আইপিএলে রাজস্থান রয়্যালসে খেলার সুবাদে খুব কাছ থেকে ওয়ার্নের সান্নিধ্য পেয়েছিলেন জাদেজা ৷ ভারতীয় অলরাউন্ডের প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে তাঁকে 'রকস্টার' আখ্যা দিয়েছিলেন অজি কিংবদন্তি (Shane Warne named 'Rockstar' to Ravindra Jadeja 2008) ৷ সেই জাদেজার ব্যাটে এদিন মোহিত মোহালি ৷

কেরিয়ারের সেরা অপরাজিত 175 ইনিংস খেলার পথে এদিন বেশ কিছু নজির নিজের নামে করে নিলেন বাঁ-হাতি অলরাউন্ডার ৷ সাত নম্বরে ব্যাট করতে নেমে ভারতীয় ব্যাটার হিসেবে সর্বোচ্চ রানের ইনিংস খেললেন 'জাড্ডু' ৷ সাত নম্বরে ব্যাট করতে নেমে 1986 কানপুরে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধেই 163 রানের ইনিংস খেলেছিলেন কপিল দেব ৷ যা এতদিন ছিল সর্বোচ্চ (Ravindra Jadeja breaks record of Kapil Dev) ৷ পাশাপাশি কপিল দেব এবং ঋষভ পন্থের পর তৃতীয় ভারতীয় ব্যাটার হিসেবে সাত নম্বরে নামা দেড়শো হাঁকালেন জাদেজা ৷

এখানেই শেষ নয় ৷ টেস্টে সাত অথবা তার পরবর্তী ধাপে ব্যাট করতে নেমে প্রথম ব্যাটার হিসেবে তিনটি শতরানের জুটির শরিক থাকলেন জাদেজা ৷ ভারতের নির্ভরযোগ্য অলরাউন্ডারের 228 বলের এই ইনিংস সাজানো ছিল 17টি চার এবং 3 টি ছয়ে ৷ মূলত তাঁর ব্যাটেই শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টের প্রথম ইনিংসে প্রায় পৌনে ছ'শো রান খাড়া করল ভারত ৷ 8 উইকেটে 574 রান তুলে প্রথম ইনিংস ডিক্লেয়ার করেন রোহিত শর্মা ৷ 61 রান আসে রবি অশ্বিনের ব্যাটে ৷