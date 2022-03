ক্রাইস্টচার্চ, 27 মার্চ : "সবকিছুরই একটা শেষ থাকে ৷ ভারতের বিশ্বকাপ যাত্রাও সেই নিয়মেই শেষ হয়েছে ৷ জানি অনুরাগীদের আবেগ নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব নয় ৷ কিন্তু কী করা যাবে, এটাই খেলা ৷ দেশের হয়ে যারা সবসময় গলা ফাটিয়ে গিয়েছেন, সকলকে ধন্যবাদ ৷" বিশ্বকাপ থেকে দলের প্রস্থানকে এই ভাষাতেই ব্যাখ্যা করলেন হতাশ ভারত অধিনায়িকা মিতালি রাজ ৷ একই বার্তায় কেরিয়ার ইতি টানার ইঙ্গিতও এদিনও দিয়ে রাখলেন বছর ঊনচল্লিশের মিতালি (Mithali Raj hints retirement after india's WC exit) ৷

সেমিফাইনালে পৌঁছতে গেলে রাউন্ড রবিন লিগের শেষ ম্যাচে এদিন জয় ছিল অবশ্যম্ভাবী ৷ কিন্তু প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে থ্রিলার ম্যাচে শেষ বলে হারতে হল 'উইমেন ইন ব্লু'-কে (India have lost to SA in last ball thriller) ৷ তবে দলের জন্য গর্বিত মিতালি বলেন, "আমার মনে হয় দলের প্রত্যেকটি মেয়ে নিজেকে উজাড় করে দিয়েছে ৷ গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ ছিল ৷ দারুণ উপভোগ্যও হয়েছে ৷ কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের অভিযান এখানেই শেষ হল ৷ তবে আমি দলের জন্য গর্বিত ৷ 275 রান জয়ের জন্য পর্যাপ্ত ছিল ৷ কারণ অতীতে আমরা বহু ম্যাচ এই রানে জিতেছি ৷"

তাহলে কোথাও কি অভিজ্ঞ পেসার ঝুলন গোস্বামীকে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে মিস করল দল ? মেনে নিলেন মহিলা ক্রিকেটে সর্বাধিক রান সংগ্রহকারী ৷ মিতালি বললেন, "সন্দেহ নেই ঝুলনের উপস্থিতি বোলিং বিভাগকে বাড়তি উদ্দীপ্ত করত ৷ কিন্তু অন্যদের কাছে ঝুলনের অভাব পূরণ করার সুযোগ ছিল ৷ যা ওরা পারেনি ৷"

বিশ্বকাপ শুরুর আগেই বার্তা দিয়ে রেখেছিলেন বানপ্রস্থে যাওয়ার ৷ এদিন হারের পর মিতালির আবেগঘন বার্তা সেই সম্ভাবনাকে আরও জোরাল করল বলে মনে করছে বিশেষজ্ঞ মহল ৷ দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে এদিনও ঝকঝকে 68 রানে ইনিংস খেলেন মিতালি ৷