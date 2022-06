লন্ডন, 6 জুন : নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে লর্ডসে প্রথম টেস্টে (England vs New Zealand 1st Test) 5 উইকেটে জিতেছে ইংল্যান্ড ৷ আর সেই টেস্টে যুগ্ম কনিষ্ঠ ব্যাটার হিসেবে টেস্ট ক্রিকেটে 10 হাজার রান পূর্ণ করার নজির গড়েছেন প্রাক্তন ইল্যান্ড অধিনায়ক জো রুট ৷ অসাধারণ মাইলফলক ছোঁয়ার দিনে রুটকে দরাজ সার্টিফিকেট দিলেন প্রাক্তন অজি অধিনায়ক মার্ক টেলর ৷ স্কাই স্পোর্টসকে অজি কিংবদন্তি জানিয়েছেন, সচিন তেন্ডুলকরের রেকর্ড ছোঁয়ার ক্ষমতা রাখেন রুট (Mark Taylor says Joe Root can achieve Sachin Tendulkar record) ৷

সচিনের কোন রেকর্ডের কথা বলছেন মার্ক টেলর ? স্পোর্টস চ্যানেলকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে মার্ক বলেন, "রুটের মধ্যে কম করে আরও পাঁচ বছরের ক্রিকেট বাকি আছে ৷ তাই আমি মনে করি তাঁর পক্ষে সচিন তেন্ডুলকরের রেকর্ড স্পর্শ করা সম্ভব ৷ দু‘বছর আগে যেভাবে রুটকে ব্যাট করতে দেখেছি, এখনও ও ঠিক একইভাবে খেলে চলেছে ৷ কেরিয়ারের সেরা সময়ে রয়েছে রুট ৷ তাই যদি শারীরিকভাবে ফিট থাকে তবে, টেস্ট ক্রিকেটে 15 হাজারের বেশি রান করতে পারবে ও ৷" প্রসঙ্গত, মাস্টার ব্লাস্টারের টেস্ট ক্রিকেটে মোট রান 15921 ৷

আরও পড়ুন : New Eden: নতুন ইডেন গড়বে সিএবি, মিলল জমি

টেস্ট ক্রিকেটে কেবল 10 হাজার রান পূর্ণ করা নয়, নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে লর্ডস টেস্টে একাধিক রেকর্ড গড়েছেন রুট ৷ অভিষেক টেস্টের পর থেকে সবচেয়ে কম সময়ে 10 হাজার রানের গণ্ডি পেরিয়েছেন রুট ৷ মাত্র 10 বছরে এই রেকর্ড করেছেন প্রাক্তন ব্রিটিশ অধিনায়ক ৷ এমনকি বয়সের ভিত্তিতে প্রাক্তন ইংল্যান্ড অধিনায়ক স্যার অ্যালিস্টেয়ার কুক এবং জো রুট 31 বছর 157 দিনে টেস্টে 10 হাজার রানের রেকর্ড গড়েছেন ৷ সেই সঙ্গে টেস্ট কেরিয়ারের 26তম সেঞ্চুরি করেন ৷ লর্ডসে জিতে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের টেস্ট সিরিজে ইংল্যান্ড 1-0 এগিয়ে রয়েছে স্টোকসের ইংল্যান্ড ৷