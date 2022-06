মুম্বই, 15 জুন : রেকর্ড দামে বিক্রি হল আইপিএল-এর টেলিভিশন এবং ডিজিটাল স্বত্ব ৷ মোট 48 হাজার 390 কোটি টাকা আইপিএল এর মিডিয়া রাইটস বিক্রি করেছে বিসিসিআই (IPL Media Rights Sold at Record Price for Five Years) ৷ বোর্ড সচিব জয় শাহ (BCCI Secretary Jay Shah) সোশ্যাল মিডিয়ায় এ কথা জানিয়েছেন ৷ 'স্টার ইন্ডিয়া' 23 হাজার 575 কোটি টাকায় আইপিএল-এর টেলিভিশনে সম্প্রচারের স্বত্ব কিনেছে (Star India won the TV rights for India) ৷ অন্যদিকে, ভায়াকম এইট্টিন 23 হাজার 758 কোটি টাকা বিড তুলে আইপিএল-এর ডিজিটাল স্বত্ব কিনেছে (Viacom18 bagged the digital rights) ৷

প্রসঙ্গত, প্রথমবার বিসিসিআই আইপিএল-এর টেলিভিশন এবং ডিজিটাল স্বত্ব দু’টি আলাদা সংস্থাকে বিক্রি করল ৷ বর্তমানে আইপিএল বিশ্বের সবচেয়ে দামি স্পোর্টি লিগগুলির মধ্যে দু’নম্বরে উঠে এসেছে ৷ এ দিন বিসিসিআই সচিব জয় শাহ টুইট করে জানান, "আমি খুব উৎসাহের সঙ্গে আপনাদের জানাচ্ছি যে, স্টার ইন্ডিয়া 23 হাজার 575 কোটি টাকায় টেলিভিশন স্বস্ত জিতেছে ৷ টানা দু’বছরের অতিমারির পরেও এমন বিড বিসিসিআই-এর সাংগঠনিক ক্ষমতা কতটা মজবুত, তা প্রমাণ করল ৷"

আইপিএল-এর মিডিয়া স্বত্ব বিক্রি করতে এ বছর ই-অকশন রেখেছিল বিসিসিআই ৷ সেখানেই এশিয়ার সবচেয়ে দামি স্পোর্টিং লিগের দর 48 হাজার কোটি টাকার উপরে উঠেছে ৷ এ নিয়ে বোর্ড সচিব জানান, "এর জন্মলগ্ন থেকে আইপিএল ধারাবাহিকভাবে নিজেকে উপরে নিয়ে গিয়েছে ৷ আর আজকের দিনটা আইপিএল ব্র্যান্ডের কারণে ভারতীয় ক্রিকেটের কাছে 'রেড-লেটার ডে' হয়ে রইল ৷ ই-অকশনে 48 হাজার 390 কোটি টাকা দরে আইপিএল একটি নতুন উচ্চতায় উঠে এল ৷ বর্তমানে প্রতি ম্যাচ হিসাবে আইপিএল বিশ্বের দ্বিতীয় দামি স্পোর্টিং লিগ ৷" 2023-2027 সাল, পাঁচ বছরের জন্য এই মিডিয়া স্বত্ব বিক্রি করা হয়েছে (IPL Media Rights 2023-2027) ৷

আরও পড়ুন : আইপিএলে এবার থেকে আড়াই মাসের টুর্নামেন্ট, নিশ্চিত করলেন বিসিসিআই সচিব

এই প্রথমবার বিসিসিআই আইপিএল বিডিংকে চারটি প্যাকেজে ভাগ করেছিল ৷ এক, ভারতীয় উপমহাদেশীয় টেলিভিশন ৷ দুই, ভারতীয় উপমহাদেশীয় ডিজিটাল ৷ তিন, ভারতীয় ডিজিটাল নন-এক্সক্লুসিভ স্পেশাল প্যাকেজ এবং চার নম্বর ছিল বিশ্বের অন্যান্য দেশগুলির সম্প্রচার স্বত্ব ৷