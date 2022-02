কলকাতা, 18 ফেব্রুয়ারি : ক্যারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে আজ ইডেনে দ্বিতীয় টি-20 ম্যাচ খেলতে নামবে ভারত (India vs West Indies 2nd T20 Preview) ৷ তার আগে দলের ব্যাটিং নিয়ে কিছুটা চিন্তিত টিম ম্যানেজমেন্ট ৷ বিশেষ করে দ্বিতীয় ওপেনার নিয়ে ৷ কারণ, অধিনায়ক রোহিত শর্মা ছন্দে থাকলেও প্রথম টি-20-তে মোটেই স্বচ্ছন্দ দেখায়নি বাঁ হাতি ঈশান কিষাণকে ৷ যা সবচেয়ে বড় মাথা ব্যাথা ভারতীয় দলের কাছে (Top Order Batting is Main Concern for Indian Team Management) ৷ পাশাপাশি ভাল শুরু করেও রান পাচ্ছেন না বিরাট কোহলি ৷ যা নিয়ে প্রকাশ্য না বললেও, টিমের থিঙ্ক ট্যাঙ্কের কাছে চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে ৷

ওয়ান’ডে সিরিজ 3-0 জিতে, ইডেনে টি-20 সিরিজও জয় দিয়ে শুরু করেছেন রোহিত শর্মারা ৷ কিন্তু, প্রথম ম্যাচে মিডল অর্ডারের ব্যাটিং আবারও চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়াল ভারতের কাছে ৷ আর এ বার সঙ্গে জুড়েছে ওপেনিংয়ের সমস্যা ৷ আগের ম্যাচে অধিনায়ক রোহিতের সঙ্গে ওপেন করেন ঈশান ৷ একদিকে রোহিতের যখন আক্রমণাত্মক ব্যাটিংয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বোলাররা নাজেহাল ৷ তখন উল্টোদিকে ঠিক মতো ব্যাটে বলে করতে হিমশিম খেতে হচ্ছিল ঈশান কিষাণকে ৷ মাঝে স্পিনার আকিল হুসেনের একটি ওভারে ভাল খেললেও ৷ বাকি বোলারদের সামনে 42 বলে 35 রানের ইনিংসে নিজের ছন্দে ছিলেন না তিনি ৷ যা নিয়ে ম্যাচ শেষে মাঠের মধ্যেই ঈশানের সঙ্গে আলাদাভাবে কথা বলতে দেখা যায় রোহিতকে ৷ তাঁর অঙ্গভঙ্গিতেই স্পষ্ট ছিল যে, ঈশানের শট টাইমিং নিয়ে কথা বলছিলেন রোহিত ৷

অন্যদিকে, বিরাট কোহলির রান না পাওয়ার সমস্যা ক্রমশ দীর্ঘায়িত হচ্ছে ৷ যা এ বার স্বাভাবিকভাবেই টিম ম্যানেজমেন্টকে ভাবাচ্ছে ৷ কারণ, কোহলির মতো একজন বড় ক্রিকেটারের তিন নম্বরে রান না পাওয়া গোটা দলের কাছে বড় চাপের ৷ প্রকাশ্যে বা দলের মধ্যে এ নিয়ে কেউ কিছু না বললেও, কোহলির চোখ-মুখে সেই চাপ স্পষ্ট হয়ে উঠছে ৷ কারণ, যে কোহলি সিঙ্গল-ডবল নিয়ে একশোর উপরে স্ট্রাইক রেখে রান করতে পারেন ৷ সেই তিনিই কিনা ক্রিজ ছেড়ে বেরিয়ে বড় শট খেলছেন ৷ তাও তাঁর ইনিংসের শুরুতে ৷ প্রথমবার সফল হলেও, দ্বিতীয়বার একই জিনিস করতে গিয়ে বাউন্ডারি লাইনে ক্যাচ আউট হন কোহলি ৷

এই পরিস্থিতিতে ডাগ আউটে ওপেনিংয়ে সুযোগের অপেক্ষায় রয়েছেন রুতুরাজ গায়কোয়াড় ৷ আর ইনফর্ম শ্রেয়স আইয়ারও সুযোগের অপেক্ষায় রয়েছেন ৷ মিডল অর্ডারে আরেক চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছেন ঋষভ পন্থ ৷ এক ম্যাচে রান পেলে পরের 3-4 ম্যাচে দায়িত্বজ্ঞানহীনের মতো শট খেলে আউট হওয়ার প্রবণতা এখনও যাচ্ছে না তাঁর ৷ শেষ ওয়ান’ডে-তে পরিণতিবোধ দেখিয়ে 56 রানের ইনিংস খেলে ভারতকে ম্যাচে ফিরিয়ে ছিলেন ৷ কিন্তু, টি-20-তে নেমে ফের তাঁর খামখেয়ালিপনা শুরু ৷ যেখানে ধৈর্য ধরার কথা ৷ সেখানে তাড়াহুড়ো করে বড় শট খেলতে গিয়ে আউট হন তিনি ৷ ফলে আজকের ম্যাচে অবশ্যই ঋষভের উপর নজর থাকবে টিম ম্যানেজমেন্টের ৷

তবে, রোহিত শর্মা এবং রাহুল দ্রাবিড়কে কিছুটা হলেও স্বস্তি দিচ্ছেন বোলারা ৷ বুমরা-শামির অনুপস্থিতিতে মিডিয়াম পেস বিভাগ লাগাতার উইকেট নিচ্ছে ৷ ওয়ান’ডের পর টি-20-তেও পাওয়ার প্লে, মাঝের ওভার এবং স্ল ওভারে লাগাতার উইকেট নিয়ে ক্যারিবিয়ান পাওয়ার হিটারদের চাপে রেখেছে ভারতীয় বোলাররা ৷ বিশেষ করে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক করা রবি বিষ্ণোই ৷ তবে, প্রথম ম্যাচের চাপের কারণে 6টি ওয়াইড বল করেন তিনি ৷ তবে, তার প্রভাব বিষ্ণোইয়ের বোলিং অ্যাভারেজে খুব একটা পড়েনি ৷ ছন্দে দেখা গিয়েছে অভিজ্ঞ ভুবনেশ্বরকেও ৷ দীপক চাহার, হর্ষল প্যাটেল এবং যুজবেন্দ্র চাহালও ফর্মে রয়েছেন ৷ ফলে বোলিং উইনিট দ্বিতীয় ম্যাচের আগে খুব একটা চিন্তায় রাখছে না রোহিত-রাহুল জুটিকে ৷