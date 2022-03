বেঙ্গালুরু, 13 মার্চ : প্রথম ইনিংসে 109 রানে গুটিয়ে যাওয়া শ্রীলঙ্কার সামনে পিঙ্ক বল টেস্টে পাহাড়প্রমাণ লক্ষ্যমাত্রা রাখল টিম ইন্ডিয়া ৷ প্রথম ইনিংসে ঝকঝকে 92 রানের পর দ্বিতীয় ইনিংসেও অর্ধশতরান এল শ্রেয়স আইয়ারের ব্যাটে ৷ নজির গড়ে অর্ধশতরান করলেন ঋষভ পন্থও ৷ দুই ব্য়াটারের অর্ধশতরানে দ্বিতীয় ইনিংসে 9 উইকেটে 303 রান তুলে ডিক্লেয়ার করল টিম ইন্ডিয়া (Team India declare their second innings at 303 FOW 9) ৷

447 রানের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে খেলতে নেমে দ্বিতীয়দিনের শেষে 1 উইকেট হারিয়ে 28 রান তুলেছে শ্রীলঙ্কা ৷ অর্থাৎ, দ্বিতীয় টেস্ট জিতে সিরিজ ড্র করতে সফরকারী দলের চাই আর 419 রান ৷ পক্ষান্তরে ম্যাচের সঙ্গে সঙ্গে সিরিজ জিততে ভারতের চাই 9 উইকেট (India need 9 wickets to win the pink ball test against Sri Lanka) ৷ কিন্তু প্রথম টেস্ট কিংবা চলতি টেস্টের প্রথম ইনিংসে ভারতীয় বোলারদের বিরুদ্ধে সিংহলী ব্য়াটারদের যা ব্য়াটিং প্রদর্শন, তাতে অতি বড় শ্রীলঙ্কান সমর্থকও নিজের দলের হয়ে বাজি ধরবেন না ৷

গতকাল 6 উইকেটে 86 রানে শেষ করা শ্রীলঙ্কার প্রথম ইনিংস দ্বিতীয়দিন প্রথম সেশনেই গুটিয়ে যায় ৷ পাঁচ উইকেট নেন জসপ্রীত বুমরা ৷ 109 রানে দ্বীপরাষ্ট্রের প্রথম ইনিংস শেষ করে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাটে নামে ভারতীয় দল ৷ ব্যর্থ ময়াঙ্ক আগরওয়াল, বিরাট কোহলি, হনুমা বিহারী ৷ রোহিত শর্মা চার রানের জন্য হাফসেঞ্চুরি হাতছাড়া করলেও ঝড় তোলেন ঋষভ পন্থ ৷ কপিল দেবের 40 বছরের পুরনো রেকর্ড ভেঙে টেস্ট ক্রিকেটে ভারতীয় ব্যাটারদের মধ্যে দ্রুততম হাফসেঞ্চুরির মালিক হন স্টাম্পার-ব্যাটার ৷ 28 বলে অর্ধশতরান করেন তিনি ৷ যদিও 50 রানের বেশি এগোয়নি তাঁর ইনিংস ৷

এরপর 87 বলে 67 রানের ইনিংস খেলে দলের লিড 400 পার করেন শ্রেয়স ৷ 447 রান তাড়া করতে নেমে দিনের শেষে লাহিরু থিরিমানের উইকেট খুঁইয়ে 28 রান তুলেছে শ্রীলঙ্কা ৷ সবমিলিয়ে বলাই যায় তৃতীয়দিনেই জয় উঁকি দিচ্ছে ভারতীয় শিবিরে ৷