কেপটাউন, 11 জানুয়ারি : মেয়ে ভামিকার প্রথম জন্মদিনে ব্যাট হাতে নিউল্যান্ডসে মরিয়া লড়াই করলেন বিরাট কোহলি ৷ তবে উল্টোদিকে চেতেশ্বর পূজারা ছাড়া তেমন কারও সঙ্গ পেলেন না ভারত অধিনায়ক ৷ কাগিসো রাবাদা-মার্কো জানসেনদের সামনে প্রথম ইনিংসে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল ভারতের ব্যাটিং লাইন-আপ ৷ ভারতের প্রথম ইনিংস শেষ হল 223 রানে (India all out for 223 runs in the first innings) ৷ শতরান না পেলেও নিউল্যান্ডসে 79 রানের মূল্যবান ইনিংস খেললেন বিরাট ৷

কঠিন সময়ে প্রতিরোধ গড়ে 159 বলে এদিন অর্ধশতরান পূর্ণ করেন বিরাট ৷ যা তাঁর কেরিয়ারের মন্থর অর্ধশতরানের তালিকায় দ্বিতীয়স্থানে থাকবে (Virat Kohli scores his second slowest half century) ৷ টস জিতে কোহলি ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত প্রথম ঘণ্টাতেই দুই ওপেনারকে হারিয়ে বিপাকে পড়ে যায় ভারত ৷ তবে চেতেশ্বর পূজারা-বিরাট কোহলি জুটিতে দ্বিতীয় সেশনে একসময় প্রাথমিক ধাক্কা সামলে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল ভারত ৷ ওয়ান্ডারার্সের পর নিউল্যান্ডসেও অর্ধশতরানের দিকে এগোচ্ছিলেন পূজারা ৷ কিন্তু সাত রান দূরেই ছন্দপতন ৷

77 বলে 43 রানে মার্কো জানসেনের শিকার হন তিনি (Cheteshwar Pujara scored 43 runs) ৷ এরপর রাহানের ইনিংস লম্বা হয়নি ৷ ফের দু'অঙ্কের ঘরে পা দেওয়ার আগেই সাজঘরে ফেরেন প্রাক্তন সহ-অধিনায়ক ৷ পন্থ ফেরেন 27 রানে ৷ অর্ধশতরান পূর্ণ করে তবু লড়াই চালাচ্ছিলেন অধিনায়ক ৷ শতরানের খরা কাটাতে বিরাট মরিয়া হয়ে উঠলেও প্রোটিয়া পেসারদের সামনে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেননি টেল-এন্ডাররা ৷

শেষ পর্যন্ত 79 রানে রাবাদার চতুর্থ শিকার হন কোহলি ৷ দলের রান তখন 211/9 ৷ এরপর ভারতের গুটিয়ে যাওয়া ছিল সময়ের অপেক্ষা ৷ মহম্মদ শামি 7 রানে ফিরতেই শেষ হয় ভারতের প্রথম ইনিংস ৷ প্রোটিয়াদের হয়ে মার্কো জানসেন দ্বিতীয় সর্বাধিক 3টি উইকেট নেন ৷