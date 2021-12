মেলবোর্ন, 27 ডিসেম্বর : অ্যাসেজ মহাযুদ্ধে কোভিডের কালো-ছায়া ৷ এমসিজি-তে বক্সিং-ডে টেস্টের দ্বিতীয়দিনের খেলা শুরু আগেই বিপত্তি ৷ অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট বোর্ড এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, কোভিডে আক্রান্ত ইংল্যান্ড শিবিরের চার সদস্য (Cricket Australia report four positive COVID cases in England camp) ৷ রুটদের দুই সাপোর্ট-স্টাফ এবং তাদের পরিবারের দুই সদস্য মারণ ভাইরাসের শিকার হয়েছেন বলে জানিয়েছে তারা (Two support staffs and their family members tested positive during RAT) ৷ ওই চার সদস্যের ব়্যাপিড অ্যান্টিজেন পরীক্ষার রিপোর্ট পজিটিভ আসতেই তাদের নিভৃতবাসে পাঠানো হয়েছে বলে জানিয়েছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া ৷

তবে দলের অন্যান্য সাপোর্ট-স্টাফ এবং ইংল্যান্ডের ক্রিকেটাররা প্রত্যেকের রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে বলে জানা গিয়েছে ৷ শিবিরের চার সদস্য সংক্রামিত হওয়ার কারণে বাড়তি সতর্কতা অবলম্বনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া ৷ দ্বিতীয়দিনের খেলা শুরুর পর ইংল্যান্ড ক্রিকেটারদের আরটিপিসিআর পরীক্ষা করা হবে বলেও জানা গিয়েছে (The England Cricket Team will have RT-PCR test on Monday evening) ৷ জটিলতার কারণে বক্সিং-ডে টেস্টের দ্বিতীয়দিনের প্রত্যেকটি সেশন 30 মিনিট করে পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে ৷

যদিও এমসিজি'তে দর্শক প্রবেশাধিকারের ক্ষেত্রে কোনও বদল ঘটেনি ৷ তবে অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট বোর্ড এবং এমসিজি কর্তৃপক্ষ গোটা বিষয়টিতে তীক্ষ্ণ নজর রাখছে ৷ প্রয়োজনে তারা ভিক্টোরিয়ান প্রদেশের প্রশাসনের সঙ্গে কোভিড-বিধি নিয়ে আলোচনায় বসতেও রাজি ৷

আরও পড়ুন : Ashes Third Test : অস্ট্রেলিয়ার বোলারদের দাপট, বক্সিং-ডে টেস্টেও অসহায় আত্মসমপর্ণ রুটদের

গত দু'টি টেস্টের মতো বক্সিং-ডে টেস্টেও শুরুটা একেবারেই ভাল হয়নি ইংল্যান্ডের ৷ প্রথমদিন দ্বিতীয় সেশনেই 185 রানে শেষ হয়ে যায় সফরকারী দলের প্রথম ইনিংস ৷ জবাবে দিনের শেষে ডেভিড ওয়ার্নারের উইকেট হারিয়ে 62 রান তুলেছিল ব্যাগি-গ্রিনরা ৷