হুয়েলভা, 17 ডিসেম্বর : টোকিয়ো অলিম্পিকসের পর বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ ৷ ফের তাই জু জিং কাঁটায় স্বপ্নভঙ্গ পুসারলা ভেঙ্কট সিন্ধুর ৷ খেতাবরক্ষা তো হলই না, শুক্রবার কোয়ার্টার ফাইনালে হেরে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে ঐতিহাসিক ষষ্ঠ পদকজয়ের সম্ভাবনাও শেষ হল হায়দরাবাদি শাটলারের (PV Sindhu's title hope ends in BWF World Championships) ৷ এদিন হুয়েলভার ক্যারোলিনা মারিন স্টেডিয়ামে মাত্র 42 মিনিটের লড়াইয়ে ভারতীয় শাটলারকে স্ট্রেট গেমে হারালেন চিনা তাইপেই শাটলার (Tai Tzu Ying beats PV Sindhu in QF of World Championships) ৷

টোকিয়ো অলিম্পিকসের রুপোজয়ী এবং ব্রোঞ্জজয়ীর লড়াই ঘিরে পারদ চড়েছিল বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের আসরে ৷ কিন্তু কার্যত একপেশে লড়াইয়ে সিন্ধুকে মাটি ধরালেন টোকিয়োয় রুপোজয়ী তাই জু ৷ চিনা তাইপেই শাটলারের পক্ষে ম্য়াচের ফল 21-17, 21-13 ৷ এর আগে 2013, 2014 ব্রোঞ্জ পদক, 2017, 2018 রুপোজয়ের পর 2019 বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে বহু প্রতীক্ষীত সোনা জিতেছিলেন সিন্ধু ৷

গত বছর কোভিডের কারণে চ্যাম্পিয়নশিপ বাতিল হওয়ায় এবছর খেতাব ধরে রাখার হাতছানি ছিল টানা দু'বারের অলিম্পিক পদকজয়ীর কাছে ৷ কিন্তু কোয়ার্টার ফাইনালে এদিন প্রথম গেমে 6-11 ব্যবধানে পিছিয়ে থেকে বিরতিতে যান সিন্ধু ৷ যদিও একটা সময় ব্যবধান 16-18তে কমিয়ে এনেছিলেন হায়দরাবাদি শাটলার, কিন্তু শেষটা সুখের হয়নি ৷ 17-21 ব্যবধানে প্রথম গেম খোয়াতে হয় তাঁকে ৷

দ্বিতীয় গেমে প্রত্যাশা থাকলেও ঘুরে দাঁড়াতে পারেননি সিন্ধু ৷ তাই জু দ্বিতীয় গেমের বিরতিতে এগিয়ে গিয়েছিলেন 11-8 ব্যবধানে ৷ সিন্ধুকে এদিন খোলস ছেড়েই বেরোতে দেননি চিনা তাইপেই শাটলার ৷ তাই দ্বিতীয় গেমে বিরতির পর বেশিদূর এগোতে পারেননি সিন্ধু ৷ শেষ পর্যন্ত 13-21 ব্যবধানে দ্বিতীয় গেম হেরে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের আসরে দৌড় থেমে যায় ভারতীয় শাটলারের ৷ এই নিয়ে চিনা তাইপেই শাটলারের বিরুদ্ধে শেষ পাঁচটি সাক্ষাতেই হারলেন সিন্ধু ৷