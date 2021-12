বালি (ইন্দোনেশিয়া), 5 ডিসেম্বর : দ্বিতীয় ওয়ার্ল্ড ট্যুর ফাইনালস খেতাবের অদূরেই থামতে হল পুসারলা ভেঙ্কট সিন্ধুকে ৷ 19 বছরের কোরিয়ান শাটলার আন সে ইয়ং'য়ের কাছে হেরে স্বপ্নভঙ্গ হল দু'বারের অলিম্পিকস পদকজয়ীর (PV Sindhu loses to An Se Young in BWF World Tour Finals) ৷ 40 মিনিটের লড়াইয়ে কোরিয়ার টিন-এজ প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছে স্ট্রেট সেটে হার মানলেন টোকিও অলিম্পিকসের ব্রোঞ্জজয়ী ৷ এই নিয়ে তিনবারের সাক্ষাতে তিনবারই ইয়ং'য়ের কাছে স্ট্রেট গেমে হারলেন হায়দরাবাদি শাটলার ৷

বিশ্বের ছ'নম্বর কোরিয়ান শাটলারের বিরুদ্ধে এদিন কোনওভাবেই এঁটে উঠতে পারেননি সিন্ধু ৷ ভারতীয় শাটলারের বিরুদ্ধে ম্যাচের ফল 16-21, 12-21 ৷ বিশ্বচ্যাম্পিয়ন সিন্ধুকে হারিয়ে দক্ষিণ কোরিয়ার প্রথম মহিলা শাটলার হিসেবে ওয়ার্ল্ড ট্যুর ফাইনালস খেতাব জিতলেন ইয়ং (An Se Young becomes the first ever South Korean woman to win the title) ৷ গত দু'সপ্তাহে ইন্দোনেশিয়ার মাটিতে ইন্দোনেশিয়ান মাস্টার্স এবং ইন্দোনেশিয়ান ওপেন জয়ের পর এই নিয়ে খেতাবের হ্যাটট্রিক করলেন কোরিয়ান শাটলার ৷

টুর্নামেন্টে এই নিয়ে তৃতীয়বার ফাইনালে প্রবেশ করেছিলেন দু'বারের অলিম্পিকস পদকজয়ী ভারতীয় শাটলার ৷ কিন্তু শুরু থেকেই নিরাপদ ব্যবধান তৈরি করে নিতে থাকেন সিন্ধুর প্রতিদ্বন্দ্বী ৷ একসময় প্রথম গেমে 16-8 ব্যবধানে এগিয়ে গিয়েছিলেন ইয়ং ৷ চারটি গেম পয়েন্ট রক্ষা করলেও শেষরক্ষা করতে পারেননি সিন্ধু ৷ 16-21 ব্যবধানে প্রথম সেট হাতছাড়া হয় তাঁর ৷

দ্বিতীয় গেমে একসময় 5-4 এগিয়ে ছিলেন সিন্ধু ৷ কিন্তু হঠাৎই সিন্ধুর গতিরোধ করে 11-8 ব্যবধানে এগিয়ে বিরতিতে যান ইয়ং ৷ বিরতির পর আর ম্য়াচে ফেরা হয়নি সিন্ধুর ৷ 15-8 ব্যবধান বাড়িয়ে নিয়ে খেতাব কার্যত নিশ্চিত করে ফেলেন কোরিয়ার টিন-এজ শাটলার ৷ শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয় গেমে 21-12 ব্যবধানে সিন্ধুকে হারিয়ে খেতাব নিশ্চিত করেন ইয়ং ৷

2019 বিডব্লুএফ ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপে শেষ খেতাব এসেছিল সিন্ধুর ঘরে ৷ এরপর দু'বছর খেতাবহীন সিন্ধু ৷ 12 ডিসেম্বর থেকে ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপের খেতাব ধরে রাখার লক্ষ্যে নামছেন বিশ্বচ্যাম্পিয়ন সিন্ধু ৷