কলকাতা, 25 জানুয়ারি: বাংলা ধারাবাহিকের গতানুগতিক ধারা অনুযায়ী গল্পের নায়ক-নায়িকার বিয়ে হলেও ফুলশয্যার দিনে ঠিক তৈরি হয় কোনও না কোনও বিপত্তি ৷ কোনও না কোনও কারণে ঠিক আলাদা করে দেওয়া হয় দু‘জনকে । এবার জনপ্রিয় ধারাবাহিক 'উমা'-তেও বিবাহপর্ব মিটেছে অভি এবং উমার ৷ কিন্তু ফুলশয্যার পর্বটিতেই আসতে চলেছে বড় চমক, উমা এবং অভিকেও এই দিনে আলাদা (Big twist is coming up in the uma serial ) থাকতে হবে।

গল্পের ভিলেন আলিয়ার ষড়যন্ত্রের জালে বাঁধা উমার জীবন । তার উপরে অভির মামমাম অর্থাৎ পিসিমণির অঙ্গুলি হেলনে চলে গোটা আচার্য পরিবার । উমাকে শুরুর দিন থেকেই তাঁর অপছন্দ । আর এখন তো তা সীমা ছাড়িয়েছে । এহেন গল্প ঘিরেই এগিয়ে চলেছে উমা । টিআরপি দৌড়ে হনহন করে হাঁটছে এই ধারাবাহিক । ২৫ জানুয়ারি গল্পে আসছে দারুণ চমক, এমনটাই জানিয়েছে চ্যানেল । কিভাবে ষড়যন্ত্রের জালে উমাকে বেঁধে ফেলে আলিয়া, সেটাই এই পর্বের মূল আকর্ষণ । গল্পে উমা একজন ক্রিকেটার। ওদিকে ভিলেন আলিয়াও ক্রিকেটার । ধারাবাহিকের ধারা অনুযায়ী উমাকে আলিয়া কিছুতেই খেলার মঞ্চে প্রতিষ্ঠিত হতে দেবে না । তাই নিত্যনতুন ষড়যন্ত্রের জাল মাথায় পাকায় সে । সব উপেক্ষা করে উমা এগিয়ে যাবে এটাও জানে দর্শক । তবু ঘটনার ঘনঘটা দেখার আগ্রহ আছে সবার । অভিনেতা অভিনেত্রীদেরও বক্তব্য একই, আসছে অনেক নতুন চমক ৷ তাই তাঁদের সঙ্গ দর্শকরা যেন না ছাড়েন ৷

আর তাই নানা পর্বে নানা চমক নিয়ে হাজির হয় প্রত্যেকটি ধারাবাহিক। ফুলশয্যা পর্বে কী ঘটতে চলেছে 'উমা' তে, তা নিয়েও আগ্রহের অন্ত নেই দর্শকমনে । অপেক্ষা আর কিছুক্ষণের । প্রসঙ্গত, একের পর এক মহিলা খেলোয়াড়কে টেলিভিশনের পর্দায় হাজির করেছেন প্রযোজক সুশান্ত দাস । উমা একজন ক্রিকেটার । এর আগে ফুটবলার জয়ী, ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় দিয়াকে এনেছেন তিনি । আর এখন চলছে উমার ব্যাটিং । ওদিকে একজন জিমন্যাস্টকেও নিয়ে এসেছেন তিনি । চলছে 'আলতা ফড়িং'। তাঁর জীবনটাও গোলমেলে । এঁদের নিয়েই জমে ওঠে দর্শকদের প্রতিদিনের সন্ধ্যা । ২৫ জানুয়ারি 'উমা' ধারাবাহিকে আছে উমা-অভির ফুলশয্যা পর্ব । থাকবে টানটান উত্তেজনা ।