New Anchor Of Rannaghar : ধারাবাহিকে নয়, এবার সত্যিই রান্নাঘরের দায়িত্ব শ্যামার কাঁধে Published on: 2 hours ago



'রান্নাঘর'শোয়ের নাম করলেই মনে পড়ে সুদীপা বন্দ্যোপাধ্যায় কিম্বা অপরাজিতা আঢ্য ৷ তবে এবার হেঁশেল সামালানোর দায়িত্ব পাচ্ছেন 'কৃষ্ণকলি' ধারাবাহিকের শ্যামা (Shyama will now anchor the show Rannaghar) । ২৬ জানুয়ারি থেকে নতুন ভূমিকায় তাঁকে দেখবেন দর্শক । নতুন ভূমিকায় নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে কিন্তু একেবারে প্রস্তুত শ্যামা থুড়ি তিয়াসা রায় ৷ প্রথম থেকেই সঞ্চালকের ভূমিকাতেও বেশ সাবলীল দেখাল তাঁকে ৷ দর্শকদের কাছেও আগের ভালবাসা পাবেন বলেও আশাবাদী তিনি ৷