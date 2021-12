মুম্বই, 28 ডিসেম্বর: এবার হতে চলেছে বলিউডের প্রথম সুপারস্টার রাজেশ খান্নার বায়োপিক (Biopic on Rajesh Khanna) ৷ তাঁর 79তম জন্মদিনে (Rajesh Khanna's 79th birth anniversary) এই সুখবর দিলেন প্রযোজক নিখিল দ্বিবেদী (nikhil dwiwedi to produce rajesh khanna biopic) ৷ জানা গিয়েছে, ছবির পরিচালনা করতে পারেন ফারাহ খান (farah khan to direct biopic on rajesh khanna )৷

গৌতম চিন্তামণির বেস্টসেলার 'ডার্ক স্টার: দ্য লোনলিনেস অফ বিইং রাজেশ খান্না'কে (Dark Star: The Loneliness Of Being Rajesh Khanna) ধরেই তৈরি হবে এই ফিল্ম ৷ নিখিল দ্বিবেদী বলেন, "হ্যাঁ, আমি গৌতম চিন্তামণির বই ডার্ক স্টারের স্বত্ব পেয়েছি এবং আমি এই ছবি তৈরি করার জন্য ফারাহ খানের সঙ্গে কথা বলছি ৷ আপাতত এটুকুই বলতে পারি ৷ এ ব্যাপারে বড় কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছলে তা আনন্দের সঙ্গে জানাব ৷ কারণ রাজেশ খান্নার (rajesh khanna biopic) গল্প বড় পর্দায় আনার জন্য আমি খুবই এক্সাইটেড হয়ে রয়েছি ৷"

আরও পড়ুন: Salman Khan on Snake Bite : তিনবার ছোবল ! এমনকি বিষধর ছিল সাপটি, জানালেন সলমন

এই নিয়ে যে তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা চলছে, তা মেনে নিলেন ফারাহও ৷ তিনি বলেছেন, "হ্যাঁ, আমি গৌতমের বইটা পড়েছি ৷ দারুণ লেখা ৷ অবশ্যই এটা একটা খুব ভাল গল্প ৷ আমরা কথাবার্তা বলছি ৷ তবে এর থেকে বেশি কিছু এখনই বলতে পারছি না ৷"

1969 সাল থেকে 1971 সাল - এই তিন বছরের মধ্যে পরপর 17টি সুপারহিট ফিল্ম বলিউড ইন্ডাস্ট্রিকে উপহার দিয়েছেন রাজেশ খান্না ৷ মহিলা ভক্তদের মধ্যে তাঁর ক্রেজ ছিল সাংঘাতিক ৷ অনেককে রক্ত দিয়ে তাঁকে চিঠি লিখতে দেখা গিয়েছে ৷ কেউ আবার অভিনেতার ছবির সঙ্গে বিয়ে করেছেন ৷ 1973 সালে যখন ডিম্পল কাপাডিয়ার সঙ্গে রাজেশ খান্নার বিয়ে হয়, তখন হাপুস নয়নে কাঁদতে দেখা গিয়েছে অনেক মহিলা ভক্তকে ৷

কাটি পতঙ্গ, আনন্দ, হাতি মেরে সাথি, বাওয়ার্চি, অমর প্রেম-সহ তাঁর বহু ছবি আজও দর্শকদের মণিকোঠায় স্মরণীয় হয়ে রয়েছে ৷ ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে 2012 সালে প্রয়াত হন অভিনেতা ৷ তার পরের বছর অর্থাৎ 2013 সালে বিনোদন জগতে বিপুল অবদানের জন্য তাঁকে দেওয়া হয় মরণোত্তর পদ্মভূষণ পুরস্কার ৷

আরও পড়ুন: Christmas celebrations of Vicky Katrina: উষ্ণ আলিঙ্গনে ভিক্যাট, বড়দিন পালনের ছবিতে আপ্লুত নেটপাড়া