মুম্বই, 13 ফেব্রুয়ারি: আবারও বিপাকে বলিউডের অভিনেত্রী শিল্পা শেট্টি (Shilpa Shetty latest news) ৷ তাঁর বিরুদ্ধে সমন জারি করল আন্ধেরির ম্যাজিস্ট্রেট আদালত (Andheri court summons Shilpa Shetty) ৷ শুধু শিল্পাই নন, তাঁর গোটা পরিবারকে সমন পাঠিয়েছে আদালত ৷ সেই তালিকায় নাম রয়েছে শিল্পার বোন শমিতা শেট্টি ও তাঁদের মা সুনন্দা শেট্টিরও ৷ 21 লাখ টাকার ঋণ না-মেটানোর অভিযোগে তাঁদের সমন পাঠানো হয়েছে বলে জানা গিয়েছে ৷

শিল্পা ও তাঁর পরিবার 21 লাখ টাকার ঋণ শোধ করেননি, জুহু থানায় এমনই অভিযোগ দায়ের করেছেন ব্যবসায়ী পারহাদ আম্রা ৷ সেই অভিযোগের ভিত্তিতে আগামী 28 ফেব্রুয়ারি শিল্পা ও তাঁর মা-বোনকে হাজির হতে নির্দেশ দিয়েছে আদালত ৷

অভিযোগে বলা হয়েছে, ঋণটি নিয়েছিলেন শিল্পার বাবা সুরেন্দ্র শেট্টি (shilpa shetty and family summoned by andheri court for non payment of loan) ৷ অটোমোবাইল এজেন্সির মালিক আম্রার অভিযোগ, 2015 সালে তাঁর কাছ থেকে ঋণ নিয়েছিলেন শিল্পার বাবা ৷ 2017 সালের জানুয়ারি মাসের মধ্যে তা শোধ করার কথা ছিল ৷ তবে সেই টাকা আর শোধ করা হয়নি ৷ এখন শিল্পা, শমিতা ও তাঁদের মা সেই ঋণ শোধ করতে অস্বীকার করছেন বলে অভিযোগ করেছেন ব্যবসায়ী ৷

