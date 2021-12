মুম্বই, 13 ডিসেম্বর : তাঁরা ঘনিষ্ঠ বান্ধবী ৷ হামেশাই একসঙ্গে পার্টি করতে দেখা যায় তাঁদের ৷ কয়েকদিন আগেও বলিউডের 'গার্ল গ্যাং' বলে পরিচিত করিনা-করিশ্মা-অমৃতাদের একসঙ্গে পার্টি করার ছবি প্রকাশ্যে আসে ৷ এবার দুই বান্ধবী করিনা ও অমৃতা একসঙ্গে করোনা আক্রান্ত হলেন (Kareena Kapoor and Amrita Arora test Covid positive) ৷ তাঁরা করোনা বিধি লঙ্ঘন করে একাধিক পার্টিতে উপস্থিত হয়েছিলেন বলে অভিযোগ ৷ স্বাভাবিকভাবেই দুই অভিনেত্রীর বহু মানুষের সংস্পর্শে আসার বিষয়টি উদ্বেগ বাড়িয়েছে ৷

করিশ্মা কাপুর এবং মালাইকা অরোরার সঙ্গেও খুব সম্প্রতি সময় কাটাতে দেখা গিয়েছে দুই অভিনেত্রীকে ৷ বৃহন্মুম্বই পৌরনিগম এক বিবৃতি মারফৎ সম্প্রতি দুই অভিনেত্রীর সংস্পর্শে আসা সকলকে দ্রুত আরটিপিসিআর পরীক্ষা করার নির্দেশ জানিয়েছে (BMC has asked people who came in contact with Kareena and Amrita recent days to undergo an RTPCR test) ৷ একইসঙ্গে সতর্কতা মেনে চলারও পরামর্শ দিয়েছে ৷

যদিও পতৌদি বেগম কিংবা অমৃতার কেউই তাঁদের করোনায় আক্রান্ত হওয়ার খবর অনুরাগীদের সঙ্গে শেয়ার করেননি ৷ তবে সংবাদমাধ্যমে করিনার করোনা আক্রান্ত হওয়ার খবরে স্বভাবতই উদ্বিগ্ন অনুরাগীরা ৷

বহু প্রতীক্ষিত 'লাল সিং চাড্ডা' ছবির মধ্যে দিয়ে দীর্ঘদিন পর বড়পর্দায় ফিরছেন বলিউডের 'বেবো'(Kareena Kapoor Khan will be next seen in Aamir Khan starrer Laal Singh Chaddha) ৷ টম হ্যাংকসের 'ফরেস্ট গাম্প' ছবির অনুপ্রেরণায় তৈরি এই ছবিতে আমির বিপরীতে দেখা যাবে করিনাকে ৷ 2022 এপ্রিলে মুক্তি পাওয়ার কথা অদ্বৈত চন্দনের এই ছবি ৷