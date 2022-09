নাইরোবি, 1 সেপ্টেম্বর: বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (World Health Organisation ) একজন কর্মকর্তা বলেছেন, আফ্রিকান দেশগুলির উচিত ঐতিহ্যবাহী ওষুধ ব্যবহার করা (Traditional medicine) ৷ যা প্রমাণ করেছে মহাদেশের জনসংখ্যার অসুস্থতা নিরাময়ে ৷ আফ্রিকার জন্য ডাব্লুএইচওর রিজিওনাল ডিরেক্টর মাতশিদিসো মোয়েতি বুধবার মহাদেশে সংক্রামক এবং অসংক্রামক রোগের বোঝা কমাতে ভেষজ ওষুধের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার উপর জোর দিয়েছেন (Africa's disease burden)।

2022 আফ্রিকান ঐতিহ্যবাহী ওষুধ দিবস উপলক্ষে কেনিয়ার রাজধানী নাইরোবিতে জারি করা এক বিবৃতিতে মোয়েতি বলেছেন, "প্রথাগত ওষুধ দীর্ঘদিন ধরে আফ্রিকার জনসংখ্যার জন্য বিশ্বস্ত, গ্রহণযোগ্য এবং সাশ্রয়ী । তাছাড়া এগুলি পাওয়া তুলনায় সহজ । জানা গিয়েছে, আফ্রিকার জনসংখ্যার 80 শতাংশ তাঁদের মৌলিক স্বাস্থ্যের প্রয়োজনের জন্য ঐতিহ্যগত ওষুধের উপর নির্ভর করে (Traditional medicine has so many unknown benefits ) ৷

দু'দশক ধরে আফ্রিকায় ঐতিহ্যগত ওষুধ দিবস পালিত হয়ে আসছে । সেটি উল্লেখ করে মোয়েতি বলেছেন, গত দুই দশকে মহাদেশটি জাতীয় স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচিতে ঐতিহ্যগত ওষুধের মূলধারার জন্য উচ্চাভিলাষী কৌশল নিয়ে এসেছে ।

তিনি আরও বলেন, "40 টিরও বেশি আফ্রিকান দেশ 2022 সাল পর্যন্ত জাতীয় ঐতিহ্যগত ওষুধ নীতি তৈরি করেছে (Dedicated policy for medicine)। 2000 সালে এই সংখ্যাটি ছিল মাত্র 8 ৷ অন্য 30টি দেশ তাদের জাতীয় স্বাস্থ্য নীতিতে ঐতিহ্যগত ওষুধকে প্রাধান্য দিতে শুরু করেছে । বাকি 39টি দেশ ঐতিহ্যগত ওষুধের অনুশীলনকারীদের জন্য নিয়ন্ত্রক কাঠামো স্থাপন করেছে ৷"

আরও পড়ুন: ইনস্টার নয়া পলিসি, নবাগতদের জন্য সংবেদনশীল কনটেন্ট সীমাবদ্ধ হবে স্বয়ংক্রিয়ভাবেই

তাঁর কথায়, "বর্তমানে, 26টি দেশে গবেষণা, উন্নয়ন এবং ঐতিহ্যগত ওষুধের বাণিজ্যিকীকরণ প্রচারের লক্ষ্যে 34টি গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ৷ 12টি আফ্রিকান দেশ ঐতিহ্যগত ওষুধের গবেষণা এবং উন্নয়নের জন্য অর্থ বরাদ্দ করেছে ৷ এছাড়াও ঐতিহ্যগত ওষুধের নিরাপত্তা এবং কার্যকারিতা সম্পর্কিত নির্দেশিকাকে প্রাধান্য দেওয়ার কাজও শুরু হয়েছে ।