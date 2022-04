ইসলামাবাদ, 3 এপ্রিল : আজ বিশ্বের নজর পাকিস্তানের দিকে ৷ ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলিতে প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের বিরুদ্ধে অনাস্থা ভোট হওয়ার কথা ৷ তার আগে মোক্ষম চাল দিল বিরোধী শিবির ৷ ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির অধ্যক্ষ আসাদ কাইজ়ারের (Asad Qaiser) অপসারণ চেয়ে প্রস্তাব পেশ করল বিলওয়াল ভুট্টো জ়ারদারির নেতৃত্বে গঠিত বিরোধী পক্ষ (Pakistan's Opposition member has moved a motion for the removal of Asad Qaiser, National Assembly Speaker, ahead of Imran Khan's No-trust vote) ৷ এখনও পর্যন্ত পাওয়া খবর অনুযায়ী, 100 জনেরও বেশি সদস্য এই প্রস্তাবে স্বাক্ষর করেছেন ৷

স্থানীয় সময় সকাল সাড়ে এগারোটায় ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির অধিবেশন শুরু হবে বলে জানিয়েছেন ডেপুটি স্পিকার কোয়াসিম সুরি (Deputy Speaker Qasim Suri) ৷ বেনজির পুত্র প্রস্তাবের নোটিসটি তাঁর নিজস্ব টুইটার হ্যান্ডেলে পোস্ট করেছেন ৷ তিনি শুধু লিখেছেন 'সারপ্রাইজ' এবং স্পিকার আসাদ ও প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানকে ট্যাগ করেছেন ৷

পাকিস্তানের ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলিতে মোট 342 জন সদস্যের আসন রয়েছে ৷ সরকার গড়তে হলে শাসকদলের কাছে কমপক্ষে 172টি আসন থাকতে হবে ৷ এ সপ্তাহের প্রথম দিকে পিটিআই সরকারের জোটসঙ্গী এমকিউএম-পি ইমরানকে ছেড়ে বিলওয়াল ভুট্টো জারদারির নেতৃত্বে গঠিত বিরোধী পক্ষে যোগ দিয়েছে ৷ ইমরানের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ বিরোধীদের দাবি, ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির 175 জন তাদের সঙ্গে আছেন ৷ তাদের দাবি প্রধানমন্ত্রী এখনই পদত্যাগ করুন ৷ ইতিমধ্যে ইসলামাবাদে 144 ধারা জারি করা হয়েছে ৷

অ্যাসেম্বলিতে পেশ করা এই নোটিসে তিনি ইসলামিক রিপাবলিক অফ পাকিস্তানের সংবিধানের 53 নং ধারার উল্লেখ করেছেন ৷ গতকাল ইমরান খান একটি প্রশ্নোত্তর পর্বে জানিয়েছেন, বিরোধী পক্ষকে প্রতিহত করতে তাঁর কাছে একাধিক পরিকল্পনা রয়েছে ৷ এর আগে তিনি এও হুমকি দিয়েছেন যে, তিনি কোনও ভাবেই পদত্যাগ করবেন না ৷ বরং অ্যাসেম্বলি ভেঙে দিতে পারেন ৷ আর সেই ক্ষমতা আছে একমাত্র স্পিকারের ৷ ইমরানের নির্দেশে অনাস্থা ভোটের আগেই অ্যাসেম্বলি ভেঙে দিতে পারেন আসাদ ৷ তাহলে নতুন করে ভোটের পথ বেছে নিতে হবে ৷

তাহলে কি সেই পরিকল্পনায় দিনের শুরুতে জল ঢাললেন বিলওয়াল ভুট্টো জ়ারদারি ?