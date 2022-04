ইসলামাবাদ, 3 এপ্রিল : পাকিস্তানের মসনদে থাকছেন ইমরান খান ? নাকি বিরোধী শিবির গদিচ্যুত করবে দেশের প্রাক্তন অধিনায়ককে ? আজ প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাবের ভোটাভুটি হবে পাক ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলিতে ৷ তাঁর আগে দেশবাসীকে ইমরান খান জানিয়ে দিয়েছেন, এই দিনটার জন্য তাঁর 'একাধিক পরিকল্পনা' আছে ৷ কী সেই পরিকল্পনা, তা অবশ্য খোলসা করেননি (Pakistan PM Imran Khan says A captain always has a plan and this time I have more than one plan) ৷ শনিবার বিকেলের প্রশ্নোত্তর পর্বে আত্মবিশ্বাসী ইমরান বলেন, "একদম চিন্তা করবেন না ৷ একজন ক্যাপ্টেনের কাছে সবসময় একটা পরিকল্পনা থাকে ৷ আর এই মুহূর্তে আমার কাছে একের বেশি পরিকল্পনা রয়েছে...ঈশ্বরের ইচ্ছায় আমরা আগামীকাল জিতব ৷ আমি ওদের অ্যাসেম্বলিতে হারিয়ে দেব ৷"

বিরোধী পক্ষের বিরুদ্ধে তাঁর হাতিয়ার বিদেশি ষড়যন্ত্র ৷ দেশের তরুণ প্রজন্মের কাছে খান সাহেবের আর্জি, "আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ করুন ৷" তাঁকে পাকিস্তানের গদি থেকে হঠাতে দেশের বেশ কিছু নেতারা অন্য একটি দেশের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন ৷ তিনি বলেন, "এই মুহূর্তে সরকারের বিরুদ্ধে একটা চক্রান্ত চলছে ৷ আর এটাও প্রমাণ হয়ে গিয়েছে যে সরকার ফেলতে নেতাদের বলির পাঁঠা বানানো হচ্ছে ৷" এ প্রসঙ্গে আমেরিকার নাম উল্লেখ করে রাশিয়ার বন্ধু ইমরান বলেন, "সরকারি নথিপত্র জানাচ্ছে, যদি আপনারা ইমরান খানকে সরিয়ে দিতে পারেন, তাহলে আমেরিকার সঙ্গে আপনাদের সম্পর্ক আরও ভাল হবে ৷"

আরও পড়ুন : Plot to assassinate Pak PM: ইমরান খানকে হত্যার ছক ! বাড়ল নিরাপত্তা

আমেরিকার বিরুদ্ধে পাকিস্তানের আপামর জনসাধারণকে রুখে দাঁড়াতে উৎসাহিত করেন পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ-এর প্রধান (pakistan tehreek-e-insaf) ৷ নেতা বলেন, "আমি চাই, আজ ও কাল আপনারা বেরিয়ে আসুন এবং শান্তিপূর্ণ পথে প্রতিবাদ জানান ৷" তবে তিনি সতর্ক করে দিয়েছেন, কেউ যেন পাকিস্তান সেনার সমালোচনা না করে ৷ দেশের সেনার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক প্রসঙ্গে ইমরান বলেন, "আমার সঙ্গে সেনাবাহিনীর কোনও মতপার্থক্য হয়নি ৷ সেনাবাহিনী নিরপেক্ষ থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ৷ আমি তাকে সম্মান দিচ্ছি ৷"

একটি সংবাদমাধ্যমে দেওয়া সাক্ষাৎকারে নেতা ইমরান জানিয়েছেন পাকিস্তান সেনা তাঁকে তিনটি বিকল্প পথ বাতলেছে ৷ অনাস্থা ভোট, আগে নির্বাচন অথবা প্রধানমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দেওয়া ৷ আগেভাগে নির্বাচনটাই সবচেয়ে ভালো ৷ কারণ তিনি পদত্যাগের কথা ভাবতেই পারেন না ৷ অনাস্থা ভোটাভুটি ? "আমি বিশ্বাস করি, আমি শেষ মিনিট পর্যন্ত লড়ে যাব ৷" পাকিস্তানের ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলিতে মোট 342 জন সদস্যের আসন রয়েছে ৷ সরকার গড়তে হলে শাসক দলের কাছে কমপক্ষে 172টি আসন থাকতে হবে ৷ এ সপ্তাহের প্রথম দিকে পিটিআই সরকারের জোটসঙ্গী এমকিউএম-পি ইমরানকে ছেড়ে বিলওয়াল ভুট্টো জারদারির নেতৃত্বে গঠিত বিরোধী পক্ষে যোগ দিয়েছে ৷ ইমরানের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ বিরোধীদের দাবি, ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির 175 জন তাদের সঙ্গে আছেন ৷ কাজেই প্রধানমন্ত্রী এখনই পদত্যাগ করুন ৷

22 গজের ক্যাপ্টেন কি মাঠ ছাড়বেন ? অপেক্ষা আর কয়েক ঘণ্টার ৷

আরও পড়ুন : Imran Khan : ইস্তফা দেব না, শেষ বল পর্যন্ত লড়ব, হুঙ্কার কাপ্তানের