নয়াদিল্লি, 26 জানুয়ারি: একরাতের মধ্যে দুনিয়ার সর্বত্র টুইটার থেকে তথ্যচিত্রের লিংক সরিয়ে ফেলা সম্ভব নয় । সাফ জবাব দিলেন ইলন মাস্ক ৷ 2002 সালে গুজরাত দাঙ্গা ও তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে ঘিরে তৈরি বিবিসির তথ্যচিত্র 'ইন্ডিয়া: দ্য মোদি কোয়েশ্চেন' (India: Modi Questions) নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছে ৷ দেশের টুইটার হ্যান্ডেল এবং অন্য সব সামাজিক মাধ্যম থেকে এই তথ্যচিত্রের লিঙ্ক সরিয়ে দেওয়া হয়েছে ৷ নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে এই তথ্যচিত্র প্রদর্শনে ৷

ভারত ছাড়া অন্য দেশে বহু মানুষের টুইটার হ্যান্ডেল এখনও বিবিসির এই তথ্যচিত্রের লিংক পাওয়া যাচ্ছে ৷ সেই সব টুইটার হ্যান্ডেলগুলি ব্লক করা হবে কি না, এ নিয়ে 'মিস্টার টুইটার'কে প্রশ্ন করেন এক আইনজীবী ৷ মুহূর্তের মধ্যে তাঁর উত্তর দেন মাস্ক। আইনজীবীকে তিনি জানান, একরাতের মধ্যে বিশ্বের সব টুইটার অ্যাকাউন্টকে ব্লক করতে পারবেন না ৷

আমেরিকার বামপন্থী সংবাদসংস্থা 'দ্য ইন্টারসেপ্ট'-এ (The Intercept) প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী, নরেন্দ্র মোদি ও গুজরাত দাঙ্গাকে কেন্দ্র করে তৈরি বিবিসির এই তথ্যচিত্র নিয়ে বিজেপি সরকারের চাপের মুখে পড়েছেন ইলন মাস্ক ৷ এদিকে টুইটার কেনার আগে 'মত প্রকাশের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী' (Freedom of Speech) বলে নিজের পরিচয় দিয়েছেন বিশ্বের তৎকালীন পয়লা নম্বর ধনকুবের ৷ বিশ্বের জনপ্রিয়তম মাইক্লোব্লগিংসাইট কেনার পিছনেও এই যুক্তিই দেখিয়েছিলেন তখন ৷

তবে টুইটার কেনার সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করেছেন । একটার পর একটা বিতর্কে জড়িয়েছেন ইলন মাস্ক ৷ জো বাইডেন যখন মার্কিন প্রেসিডেন্ট প্রার্থী (Presidential Candidate) হিসেবে লড়ছিলেন, সেই সময় তাঁর ছেলে হান্টার বাইডেনের উপর রিপোর্টিংয়ে সেন্সর জারি করা নিয়ে সমালোচনার মুখে পড়েছিলেন ৷

বিবিসির তথ্যচিত্র নিয়ে এক আইনজীবী টুইটারে ইলন মাস্ককে প্রশ্ন করেন, "কী হচ্ছে ? মনে হচ্ছে, টুইটার 'মত প্রকাশের স্বাধীনতা' (Freedom of Speech) থেকে সরে গিয়েছে, কিন্তু 'পৌঁছনোর স্বাধীনতা থেকে নয়' (not Freedom of reach) ৷ সময়ের মধ্যে সেন্সরশিপ সম্পূর্ণ হয়নি ৷ এই লেখাটা কি যথার্থ ? রাজনীতি সবকিছু ধ্বংস করে দেয় ৷" এর উত্তরে ইলন মাস্ক লেখেন, "প্রথমত, এটা আমি শুনেছি ৷ একরাতের মধ্যে বিশ্বের সর্বত্র টুইটারের সব সমস্যার সমাধান করা আমার পক্ষে সম্ভব নয় ৷ অন্য আরও সবকিছুর মধ্যে টেসলা এবং স্পেস এক্সও সামলাতে হয় ৷"

