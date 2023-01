নয়াদিল্লি, 25 জানুয়ারি: গুজরাত দাঙ্গা ও তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে ঘিরে তৈরি বিবিসির তথ্যচিত্র দেখানো নিয়ে উত্তপ্ত জেএনইউ ক্যাম্পাস ৷ মঙ্গলবার গভীর রাতে জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা মিছিল করে বসন্ত কুঞ্জ পুলিশ স্টেশনে পৌঁছয় ৷ তাঁদের অভিযোগ, বিবিসির তথ্যচিত্র 'ইন্ডিয়া: দ্য মোদি কোয়েশ্চেন' (India: The Modi Question) দেখানোর জন্য এবিভিপির ছাত্ররা পাথর ছুড়েছে ৷ ইতিমধ্যে দেশে এই তথ্যচিত্র দেখানোয় নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে কেন্দ্রীয় সরকার ৷ দেশের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক টুইটার ও অন্য সব সামাজিক মাধ্যম থেকে এর সব লিঙ্ক তুলে নিয়েছে ৷ এমনকী ইন্টারনেট আর্কাইভ থেকেও সরিয়ে দেওয়া হয়েছে তথ্যচিত্রটি (JNU students march towards Vasant Kunj police station claiming ABVP pelted stones over screening of BBC documentary) ৷

মঙ্গলবার জেএনইউ-এর ইউনিয়নের অফিসে ছাত্র সংসদের 'ইন্ডিয়া: দ্য মোদি কোয়েশ্চেন' দেখানোর কথা ছিল ৷ সোমবার এই তথ্যচিত্র প্রদর্শন বন্ধের সতর্কতা জানিয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ৷ কিন্তু তাতে গুরুত্ব না দিয়ে জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা এই তথ্যচিত্র দেখানোর বন্দোবস্ত করে ৷ সেই সময় কর্তৃপক্ষ জেএনইউ চত্বরের বিদ্যুৎ সরবরাহ ও ইন্টারনেট সংযোগ বন্ধ করে দেয় ৷ তাই সেভাবে দেখানো অর্থাৎ 'স্ক্রিনিং' সম্ভব না হলেও মোবাইল ফোন এবং অন্য যন্ত্রে তা দেখার প্রচেষ্টা চালান তাঁরা ৷

জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদের সভাপতি ঐশী ঘোষ (Aishe Ghosh) অভিযোগ করেন, এই তথ্যচিত্র দেখানোর সময় এবিভিপির সদস্যরা তাঁদের লক্ষ্য করে পাথর ছোড়েন ৷ এবিভিপি বা অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ (Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad) আরএসএস-এর ছাত্র সংগঠন ৷

একটি সংবাদসংস্থাকে ঐশী বলেন, "এবিভিপি পাথর ছুড়েছে ৷ অথচ প্রশাসন কোনও পদক্ষেপ করেনি ৷ তথ্যচিত্রের স্ক্রিনিং প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল ৷ বিদ্যুৎ সংযোগ চালু করা হোক ৷ আমরা এফআইআর দায়ের করব ৷" এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া এবিভিপির সদস্য গৌরব কুমার ওই একই সংবাদসংস্থাকে বলেন, "এঁরা অভিযোগ করছেন, আমরা নাকি পাথর ছুড়েছি ৷ তাঁদের কাছে এর আদৌ কোনও প্রমাণ আছে কি ?" দুই বিরোধী ছাত্র সংগঠনের ঝামেলার মধ্যে দিল্লি পুলিশের তরফে সাংবাদিকদের বলা হয়েছে, "জেএনইউয়ের কারও কাছ থেকে অভিযোগ পেলে প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে ৷"

