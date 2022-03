ডেট্রয়েট (মিশিগান), 9 মার্চ : এবার সাময়িকভাবে রাশিয়া থেকে ব্যবসা গুটিয়ে নিচ্ছে ম্যাকডোনাল্ডস, স্টারবাকস, কোকা-কোলা, পেপসি কো. এবং জেনারেল ইলেক্ট্রিক (US Food Chains are Temporarily Withdrawing Their Business from Russia) ৷ বিশ্বের প্রায় সব দেশে এই সংস্থাগুলির ব্যবসা রয়েছে এবং প্রায় সব মার্কিন কর্পোরেট সংস্থাই রাশিয়া থেকে তাঁদের ব্যবসা সাময়িকভাবে গুটিয়ে নিতে পারে (Business Sanctions on Russia) ৷ আর এই সিদ্ধান্তের একমাত্র কারণ ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসন ৷

ম্যাকডোনাল্ডসের প্রেসিডেন্ট তথা সিইও ক্রিস কেম্পজিনস্কি সংস্থার সকল কর্মীদের উদ্দেশ্যে একটি চিঠি লিখেছেন ৷ সেখানে তিনি জানিয়েছেন, ‘‘আমাদের মূল্যবোধ, ইউক্রেনের মানুষের উপর নেমে আসা দুর্ভোগকে উপেক্ষা করতে শেখায় না ৷’’ আর সেই কারণে রাশিয়ায় বার্গার জায়েন্ট এই সংস্থার 850টি আউলেট সাময়িকভাবে বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কর্তৃপক্ষ ৷ তবে, রাশিয়ার ওই দোকানগুলিতে কর্মরত 62 হাজার কর্মীকে নিয়মিত বেতন দেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে ৷ ওই চিঠিতে ম্যাকডোনাল্ডসের সিইও ক্রিস কেম্পজিনস্কি লিখেছেন, ‘‘রাশিয়ায় আমাদের 62 হাজার কর্মীকে নিয়মিত বেতন দেওয়া হবে ৷ কারণ, তাঁরা নিজেদের হৃদয় এবং আত্মাকে আমাদের ম্যাকডোনাল্ডস ব্র্যান্ডের জন্য উজার করে দিয়েছেন ৷’’

তবে, কবে ফের খুলবে সংস্থার আউলেটগুলি ? এনিয়ে কেম্পজিনস্কি জানিয়েছেন, ‘‘কবে আবার দোকানগুলি খোলা হবে ? তা নিশ্চিতভাবে বলা এখনই সম্ভব নয় ৷’’ পাশাপাশি স্টারবাকসের তরফে গত শুক্রবার জানানো হয়েছিল রাশিয়ায় তাঁদের 130টি দোকান থেকে যে আয় হবে, মানবিকতার স্বার্থে তার পুরোটা ইউক্রেনের ত্রাণ হিসেবে দান করা হবে ৷ অর্থাৎ, রাশিয়ার মাটি থেকেই ইউক্রেনে আর্থিক সাহায্য প্রদানের কথা ঘোষণা করেছিল কুয়েতের আলশায়া ফ্র্যাঞ্চাইজির এই সংস্থা ৷

কিন্তু, মঙ্গলবার সংস্থার তরফে নতুন একটি ঘোষণা করা হয়েছে ৷ সেখানে বলা হয়েছে, রাশিয়ায় সংস্থার 130টি আউলেট সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে ৷ স্টারবাকসের সিইও কেভিন জনসন জানিয়েছেন, আলশায়া গ্রুপ রাশিয়ায় স্টারবাকসের 2 হাজার কর্মীকে তাঁদের বেতন দিয়ে যাবে ৷ জনসন সংস্থার ওয়েবসাইটে কর্মীদের উদ্দেশ্যে জানিয়েছেন, ‘‘এই অস্থির পরিস্থিতিতে, আগামী দিনেও স্বচ্ছতার সঙ্গে আমাদের মূল্যবোধ ও সত্যের পথে এগিয়ে যেতে এমন সিদ্ধান্ত নেব ৷’’

বিশ্বের অন্যমত নামী সফটড্রিঙ্ক সংস্থা কোকা-কোলা রাশিয়ায় তাদের ব্যবসা বন্ধ রাখার কথা জানিয়েছে ৷ তবে, এক্ষেত্রে কিছু বিশেষ কথা উল্লেখ করা হয়েছে ৷ কারণ, সুইৎজারল্যান্ডের কোকা-কোলা হেল্লেনিক বটলিং কো. কোকা-কোলার সহযোগী সংস্থা ৷ যাদের রাশিয়ায় 10টি বটলিং প্লান্ট রয়েছে ৷ যা ওই সংস্থার সবচেয়ে বড় বাজার ৷ কোকা-কোলা হেল্লেনিক বটলিং কো. তে কোকা-কোলা সংস্থার 21 শতাংশ শেয়ার রয়েছে ৷

পাশাপাশি পেপসি কো. এবং জেনারেলা ইলেক্ট্রিক রাশিয়ায় তাঁদের ব্যবসা সাময়িক বন্ধ রাখার কথা ঘোষণা করেছে ৷ নিউইয়র্ক বেস সংস্থা পেপসি বিশ্বের সবচেয়ে বড় সফ্টড্রিঙ্ক কোম্পানি ৷ রাশিয়ায় তারা তাদের কোনও প্রকার দ্রব্য বিক্রি করবে না ৷ এমনকি সবরকম আর্থিক বিনিয়োগ এবং প্রচারমূলক কার্যকলাপ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ৷ তবে, শুধুমাত্র দুধ, এবং শিশুখাদ্য উৎপাদন বন্ধ করা হবে না বলে জানিয়েছে ওই সংস্থা ৷ আর এই সিদ্ধান্তের একমাত্র কারণ, রাশিয়ায় তাদের 20 হাজার কর্মী এবং 40 হাজার রাশিয়ান কৃষিকর্মীদের স্বার্থের কথা মাথায় রেখে ৷ কারণ, তাঁরা পেপসি কো সংস্থার এই বিশাল কর্মকাণ্ডের একটা বড় অংশ ৷