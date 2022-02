কিয়েভ, 25 ফেব্রুয়ারি : রাশিয়ান সেনার হামলার দ্বিতীয় দিনে ইউক্রেনের রাজধানীতে পরপর বিস্ফোরণ (Explosions Heard in Central Kyiv Says Ukraine Foreign Minister Dmytro Kuleba) ৷ সেন্ট্রাল কিয়েভে একের পর এক বিস্ফোরণের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে বলে জানা গিয়েছে (Horrific Russian Rocket Strikes on Kyiv) ৷ সেই সঙ্গে দ্বিতীয় দিনের সেনা অভিযান শুরু করে দিয়েছে রাশিয়া ৷ শুক্রবার স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমের তরফে এমনটাই জানানো হয়েছে ৷

তবে, পরপর এই বিস্ফোরণ নিয়ে দু’রকম মন্তব্য করা হয়েছে ইউক্রেনের তরফে ৷ সেদেশের স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমের রিপোর্ট অনুযায়ী, উপ-স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ইয়েভেন ইয়েনিন দাবি করেছেন, ইউক্রেনের তরফে ‘অ্যান্টি মিসাইল সিসটেম শুটিং থেকে একটি ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়া হয়েছে ৷ তার ফলে ইউক্রেনের আকাশে বিস্ফোরণ হয়েছে ৷ যদিও, সেই রিপোর্টটি যাচাই করা হয়নি ৷ অন্যদিকে, ইউক্রেনের বিদেশমন্ত্রী দিমেত্র কুলেবা জানিয়েছেন, কিয়েভ ভয়াবহ রাশিয়ান ক্ষেপণাস্ত্রের হামলার শিকার হয়েছে (Russian Missile Attacks on Central Kyiv) ৷

দুই রাষ্ট্রনেতার দু’রকম বক্তব্যে বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছে ৷ তবে, বিদেশমন্ত্রীর বিবৃতিকেই সত্যি বলে মনে করা হচ্ছে ৷ কারণ, কিয়েভ থেকে মাত্র 15 মাইল দূরে ইউক্রেনের বায়ুসেনার একটি ঘাঁটি রাশিয়ান সেনা দখল করে নিয়েছে ৷ ফলে কিয়েভে রাশিয়ান ক্ষেপণাস্ত্রের হামলা খুব একটা অস্বাভাবিক নয় ৷ এনিয়ে দিমেত্র কুলেবা একটি টুইট করেছেন ৷

কুলেবা তাঁর টুইটে লিখেছেন, ‘‘শেষবার 1941 সালে আমাদের রাজধানী এমন কিছু দেখেছিল ৷ সেটা নাৎসি বাহিনী হামলা করেছিল ৷ ইউক্রেন সেই দানবকে হারিয়েছিল এবং এটাকেও হারাবে ৷ পুতিনকে থামাতে হবে ৷ রাশিয়াকে একঘরে করে দিতে হবে ৷ সব চুক্তি বন্ধ করে দিতে হবে ৷ সব জায়গা থেকে রাশিয়াকে ধাক্কা দিয়ে বের করে দেওয়া উচিত ৷’’

সোমবারের রিপোর্ট অনুযায়ী, বেরুশ দিয়ে সমরাস্ত্রে সজ্জিত যে রাশিয়ান বাহিনী ইউক্রেনে প্রবেশ করেছিল ৷ তারা কিয়েভ থেকে মাত্র 32 কিলোমিটার দূরে অবস্থান করছে ৷ তবে, আজ সকালে কিয়েভ থেকে 15 মাইল দূরে একটি বায়ুসেনা ঘাঁটির দখল নিয়েছে রাশিয়ান সেনা ৷ প্রসঙ্গত, সোমবারই পুতিন ডনেস্ক এবং লুহানস্ক প্রদেশকে ইউক্রেনের থেকে আলাদা এবং স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করেছে ৷ পরবর্তী সময়ে ডোনবাস অঞ্চলের মানুষদের বাঁচাতে বিশেষ সেনা অভিযানের নির্দেশ জেন পুতিন ৷ বহু ইউরোপিয়ান এবং আমেরিকান দেশ রাশিয়ার এই পদক্ষেপের সমালোচনা করেছে ৷