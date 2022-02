নয়াদিল্লি, 25 ফেব্রুয়ারি : ইউক্রেনে আটকে পড়া নাগরিকদের এয়ারলিফ্ট করতে প্রস্তুত ভারতীয় বায়ুসেনা (IAF ready to airlift stranded Indians from Ukraine) ৷ তাও বাণিজ্যিক বিমানের মাধ্যমে ৷ এমনটাই জানালেন বিদেশ সচিব হর্ষবর্ধন শ্রিঙ্গলা ৷ তিনি আরও জানিয়েছেন, ইউক্রেনে আটকে পড়া ভারতীয়দের উদ্ধার করতে রাশিয়া এবং ইউক্রেন দুই দেশের সঙ্গেই যোগাযোগ রেখেছে ভারত ৷

বিদেশ সচিব শ্রিঙ্গলা জানান, ‘‘প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের সঙ্গে বিদেশ মন্ত্রক যোগাযোগ রাখছে ৷ এয়ারলিফ্ট করার প্রয়োজনী ব্যবস্থা করার কথা আমরা তাদের জানিয়েছি (Airlift for Stranded Indians in Ukraine) ৷ আর সেক্ষেত্রে ভারতীয় বায়ুসেনা বাণিজ্যিক বিমান নিয়ে যেতে পারে (IAF Can Use Commercial Air Craft for Rescue Operation) ৷ সবরকম বিকল্প আমরা প্রস্তুত রাখছি ৷’’ তিনি আরও বলেন, ভারতের কাছে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হল ভারতীয় নাগরিকদের সুরক্ষা, নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা এবং তাঁদের উদ্ধার করা ৷

বিদেশ সচিব জানিয়েছেন, বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর পোলিশ, রোমানিয়ান, হাঙ্গেরিয়ান এবং স্লোভাকিয়ান সরকারের বিদেশমন্ত্রীদের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে কথা বলেছেন ৷ তাঁদের কাছে ইউক্রেন সংলগ্ন সীমান্তবর্তী এলাকাগুলিতে ক্যাম্প তৈরি করার অনুরোধ করেছেন ৷ যাতে ইউক্রেনে আটকে পড়া ভারতীয়দের উদ্ধার করতে সুবিধা হয় ৷ বিদেশ সচিব আরও জানিয়েছেন, দুবাই এবং ইস্তানবুল থেকে বিমানের বিকল্প রয়েছে ৷ এছাড়াও ইউক্রেনে ভারতীয় দূতাবাস অনবরত তাঁদের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে ৷

প্রসঙ্গত, গতকাল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বিদেশমন্ত্রক, প্রতিরক্ষামন্ত্রক, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক এবং নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভালের সঙ্গে ভারতের পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে বৈঠক করেন ৷ সেই বৈঠকের পর রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে কথা বলেন ৷ সেখানে ন্যাটো গোষ্ঠীর সঙ্গে যে বিভেদ তৈরি রয়েছে রাশিয়ার, তা শান্তিপূর্ণ আলোচনায় বসে সততা এবং গুরুত্ব দিয়ে মিটিয়ে নেওয়া সম্ভব ৷ পুতিনও মোদিকে ইউক্রেনে চলা অভিযান কোন পরিস্থিতিতে রয়েছে, সেই সম্পর্কে মোদিকে অবগত করেন ৷ পাশাপাশি, বিশ্ব শান্তির বার্তা দিয়ে ইউক্রেনে এই হিংসা বন্ধ করার আবেদন জানান নরেন্দ্র মোদি ৷