ওয়াশিংটন, 19 মার্চ : রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ থামুক ৷ এই আন্তর্জাতিক দায়িত্ব পালনে আমেরিকার প্রেসিডেন্টকে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলার বার্তা দিলেন চিনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং ৷ 24 ফেব্রুয়ারি ইউক্রেন হামলার পর শুক্রবার প্রথম দুনিয়ার শক্তিশালী দুই রাষ্ট্রনেতার মধ্যে কথা হল (Chinese President Xi Jinping calls Joe Biden over Russia Ukraine Conflict) ৷

দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক এরকম সামরিক শত্রুতায় পৌঁছতে পারে না, মত পুতিন ঘনিষ্ঠ শি জিনপিংয়ের ৷ চিনের একটি সাংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, তিনি বলেন, "শান্তি এবং নিরাপত্তাই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ" ৷ এই মুহূর্তে 'বিশ্বে শান্তি এবং শৃঙ্খলা' ফেরাতে চিন ও আমেরিকাকে বাড়তি দায়িত্ব নিতে হবে মার্কিন প্রেসিডেন্টকে জানান চিনা প্রেসিডেন্ট ৷ তবে এই ভার্চুয়াল কথোপকথনের আগে বাইডেন চিনের কাছে আর্জি জানিয়েছে, তারা যেন রাশিয়াকে অস্ত্র-সাহায্য না করে ৷ যদিও দুই দেশের মধ্য়ে কী আলোচনা হয়েছে, তা নিয়ে মুখ খোলেনি বাইডেন প্রশাসন ৷

এর মধ্যে আমেরিকার সেনেটরদের দু'টি ন্যাটো পর্যবেক্ষক দলের মধ্যে একটি দল জো বাইডেনকে চিঠি দিয়েছে ৷ খুব শিগগিরি ব্রাসেলসে ন্যাটোর সম্মলেনে যোগ দেবেন জো বাইডেন ৷ তার আগে এই চিঠিতে রাশিয়ার সঙ্গে সমঝোতার উপায় নিয়ে পাঁচটি প্রস্তাব দিয়েছেন সেনেটররা (letter sent by the Senators to Biden) ৷

আরও পড়ুন : WHO on Ukraine Health Crisis : 43বার ইউক্রেনের স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে আক্রমণ রাশিয়ার, উদ্বিগ্ন হু প্রধান

চিঠিতে সেনেটররা জানিয়েছেন, "আগামী সপ্তাহে আপনি ব্রাসেলস-এ ন্যাটো সম্মেলনে যাচ্ছেন ৷ ন্যাটো পর্যবেক্ষক দলের সদস্য (Senate NATO Observer Group) হিসেবে আমরা দু'টি দলই আপনাকে সহযোগিতার বার্তা দিচ্ছি ৷ এই সংকটজনক সময়েও আপনি আটলান্টিক মহাসাগরের দুই পাড়ের (transatlantic) মধ্যে সম্পর্ক শক্তিশালী করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন ৷ এই প্রচেষ্টাকে আমরা সমর্থন জানাচ্ছি ৷ ব্রাসেলস যাওয়ার আগে আপনার কাছে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু তুলে ধরতে চাই ৷"

চিঠিতে প্রথমে সেনেটররা বাইডেনকে ন্যাটোর পক্ষে আমেরিকা কংগ্রেসের সমর্থনের কথা জানিয়েছেন ৷ এর সঙ্গে প্রতিরক্ষা খাতে যে দেশগুলি খরচ বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তাদের প্রশংসা করা হয়েছে ৷ ন্যাটো এবং এর সদস্য দেশগুলিকে উৎসাহিত করেছেন সেনেটররা ৷ জরুরি ভিত্তিতে যে কোনও উপায়ে ইউক্রেনের পাশে থাকার কথা জানিয়েছেন তাঁরা ৷

আরও পড়ুন : Ukrainian Actress Killed : আবাসনে পড়ল রুশ মিসাইল, মৃত্যু ইউক্রেনে সর্বোচ্চ শৈল্পিক সম্মানে ভূষিত অভিনেত্রীর

রাশিয়ার বিরুদ্ধে লড়তে ইউক্রেন প্রেসিডেন্ট ভোলোদিমি জেনেলেস্কি অস্ত্রশস্ত্র পাঠানোর অনুরোধ জানাচ্ছেন বারে বারে ৷ সেই অনুরোধকে গুরত্ব দেওয়া হোক, লেখা হয়েছে চিঠিতে ৷ ন্যাটো যেন ইউরোপের পূর্বপ্রান্তে তাদের উপস্থিতি জোরদার করে ৷ এমনকি তার মধ্য়ে থাকবে রোমানিয়ার বর্ধিত অংশও, জানিয়েছেন সেনেটররা ৷ তাঁরা ন্যাটো-কে বলকান প্রদেশের সঙ্গে ন্যাটোর সম্পর্ক আরও দৃঢ় করার অনুরোধ করেছেন ৷ এরপর বসনিয়া এবং হেরজ়গোভিনায় ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের মিশনের বিরুদ্ধে রাশিয়ার ভেটো প্রয়োগের সম্ভাবনা আছে ৷ তাই এখনই সতর্কতামূলক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপগুলি করা উচিত, সচেতন করেছেন আমেরিকার সেনেটররা ৷

চিঠির শেষে বাইডেনের কাছে সেনেটরদের আর্জি, ইউরোপের পূর্ব প্রান্তে আমেরিকার সমর্থন শক্তিশালী করতে ন্যাটো সদস্যভুক্ত কোনও একটি দেশে আমেরিকা তাদের ঘাঁটি গড়ে তুলুন ৷ তা রোমানিয়া হতে পারে অথবা বলকান প্রদেশের কোনও দেশ ৷