কিয়েভ, 1 মার্চ : যুদ্ধদীর্ণ ইউক্রেনে (Russia-Ukraine War) গত 24 ফেব্রুয়ারি থেকে ভারতীয় দূতাবাসের আশপাশে আশ্রয় নিয়ে আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছিলেন দেশের 400 জন ছাত্র (Students left Kyiv by train) ৷ তাঁরা সবাই ট্রেনে চড়ে কিয়েভ ছেড়ে বেরোতে পেরেছেন ৷ ভারতীয় দূতাবাসের (Indian Embassy on students evacuation from Ukraine) তরফে এ কথা জানানো হয়েছে ৷

ইউক্রেনের ভারতীয় দূতাবাস টুইটে জানিয়েছে, "24 ফেব্রুয়ারি থেকে দূতাবাসের কাছেই থাকছিলেন 400 জন ছাত্র ৷ তাঁরা মিশনের (উদ্ধারকারী অভিযান) প্রচেষ্টায় আজ ট্রেনে চড়ে সফল ভাবে কিয়েভ ছাড়তে পেরেছেন ৷ আজ কিয়েভ থেকে পশ্চিম ইউক্রেনে 1000-এরও বেশি ভারতীয় ছাত্রকে সরানো নিশ্চিত করা গিয়েছে ৷"

সোমবার ইউক্রেনে (Ukraine Crisis) থাকা ভারতীয় নাগরিক ও ছাত্রদের জন্য দ্বিতীয় অ্যাডভাইজারি জারি করা হয় ৷ তাতে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, "কিয়েভ থেকে সপ্তাহান্তের কার্ফু প্রত্যাহার করা হয়েছে ৷ সব ছাত্রদের পশ্চিম প্রান্তে যাওয়ার জন্য রেল স্টেশনের দিকে যেতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে ৷ উদ্ধারের জন্য ইউক্রেন রেলওয়ে স্পেশাল ট্রেনের ব্যবস্থা করেছে ৷" সব ভারতীয় ছাত্রকে শান্ত, শান্তিপূর্ণ ও জোটবদ্ধ থাকার পরামর্শ দিয়েছে দূতাবাস ৷

রেলওয়ে স্টেশনে বিরাট সংখ্যক জনতার সমাবেশ হবে, এই সম্ভাবনার কথা ভেবে ছাত্রদের নম্র থাকতে বলা হয়েছে ৷ কোনও আগ্রাসী আচরণ না করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে ৷ অ্যাডভাইজারিতে লেখা আছে, "ট্রেন দেরি হতে পারে, বাতিল হতে পারে বা লম্বা লাইন পড়তে পারে ৷" তবে তাতে ব্যতিব্যস্ত না হয়ে শান্ত থাকতে বলেছে দূতাবাস ৷

ভারতীয় ছাত্ররা যাতে তাঁদের পাসপোর্ট, নগদ অর্থ, রেডি-টু-ইট খাবার, শীতবস্ত্র ও নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সবসময় নিজেদের সঙ্গে রাখেন, তা নিশ্চিত করতে বলেছে দূতাবাস ৷ তবেই আচমকা তাঁদের সরাতে গেলে সহজে সেটা করা যাবে বলে তারা জানিয়েছে (400 students housed near Indian Embassy since Feb 24 successfully left Kyiv by train) ৷

