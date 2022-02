ওয়াশিংটন, 25 ফেব্রুয়ারি : ইউক্রেনের পাশে আছে বিশ্বব্যাঙ্ক ৷ এই যুদ্ধকালীন অবস্থায় ইউক্রেন এখন রাজনৈতিক এবং সামরিক সঙ্কটে ৷ এই সময় বিশ্বব্যাঙ্ক তাদের আর্থিক সাহায্য করবে (The World Bank is ready to provide immediate financial support to Ukraine) ৷

বৃহস্পতিবারই রাশিয়া ইউক্রেন আক্রমণ করে ৷ এদিনই একটি বিবৃতিতে বিশ্ব ব্যাঙ্ক জানিয়েছে, "আমরা এখনই ইউক্রেনকে সাহায্য করতে প্রস্তুত ৷ কত দ্রুত আর্থিক সাহায্য পৌঁছানো যায়, সেই উপায়গুলি খুঁজে বের করছি ৷ আমাদের উন্নয়নশীল সহযোগীর পাশাপাশি বিশ্বব্যাঙ্ক গোষ্ঠী তাদের সব আর্থিক এবং টেকনিক্যাল সাপোর্ট টুল পাঠাবে ইউক্রেনকে ৷"

বিশ্বব্যাঙ্ক গোষ্ঠীর প্রেসিডেন্ট ডেভিড মালপাস (David Malpass, President of the World Bank Group) একটি বিবৃতিতে বলেন, "ইউক্রেনে এই হিংসাত্মক আক্রমণে বহু মানুষ প্রাণ হারিয়েছে ৷ এতে আতঙ্কিত বিশ্বব্যাঙ্ক ৷ আমরা ইউক্রেনের দীর্ঘদিনের সহযোগী এবং এই সঙ্কটজনক মুহূর্তে আমরা ইউক্রেনবাসীর পাশে আছি ৷" বিশ্ব ব্যাঙ্কের দেওয়া পূর্বাভাস অনুযায়ী, রাশিয়ার ইউক্রেন আক্রমণের ফল সুদূরপ্রসারী হবে ৷ অর্থনৈতিক ও সামাজিক দু'দিক দিয়েই তা প্রভাব ফেলবে ৷ এনিয়ে বিশ্ব ব্যাঙ্ক আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার আইএমএফ-এর (International Monetary Fund) সঙ্গে আলোচনা করছে ৷

মালপাস এই অবস্থা নিয়ে বোর্ডের ডিরেক্টরদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন ৷ তিনি জানান, তাদের 'গ্লোবাল ক্রাইসিস রিস্ক প্ল্যাটফর্ম' (Global Crisis Risk Platform) সক্রিয় করেছেন ৷ শনিবার মিউনিখে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভোলোদিমির জেলেনস্কির সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয় ৷ সেখানে তিনি ইউক্রেনকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দেওয়ার কথা জানিয়েছেন ৷