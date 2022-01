ওয়াশিংটন, 4 জানুয়ারি : একদিনে 10 লক্ষেরও বেশি করোনা সংক্রমণের রিপোর্ট আমেরিকায় (US Reports 1 Million New COVID Cases in A Day) ৷ আজ মার্কিন প্রশাসনের প্রকাশিত রিপোর্টে এমনটাই জানানো হয়েছে ৷ যেখানে বলা হয়েছে, সোমবার 10 লক্ষের বেশি মানুষের করোনা পরীক্ষার রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে ৷ অন্যদিকে, গত চার মাসে প্রথমবার আমেরিকায় 1 লক্ষের বেশি মানুষ করোনা আক্রান্ত হয়ে হাসাপাতালে ভর্তি হয়েছেন (Over 1 Lakhs US citizens hospitalized with COVID 19) ৷ ফলে আমেরিকার হাসপাতালগুলির শয্যার চারভাগে তিনভাগ এই মুহূর্তে ভর্তি হয়ে রয়েছে ৷ যার মধ্যে 70 শতাংশ করোনা রোগী ৷

জন্স হপকিনস বিশ্ববিদ্যালয়ের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, গত এক সপ্তাহে যত মার্কিন নাগরিক করোনা পরীক্ষা করিয়েছেন, সেই রিপোর্ট অনুযায়ী আমেরিকার প্রতি একশো জনের মধ্যে একজন করোনা আক্রান্ত হয়েছে এই মুহূর্তে ৷ এই ব্যাপক হারে সংক্রমণে আমেরিকার স্বাস্থ্য ব্য়বস্থার উপর সাঙ্ঘাতিক চাপ পড়েছে ৷ শেষবার গত সেপ্টেম্বর মাসে 1 লক্ষের উপর লোক করোনা নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন ৷

গত বছর 14 জানুয়ারি সবচেয়ে বেশি 1 লক্ষ 42 হাজার রোগী করোনা আক্রান্ত হয়ে আমেরিকার হাসপাতালগুলিতে ভর্তি হয়েছিলেন ৷ সেই সময় করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ে টানা 67 দিন 1 লক্ষেরও বেশি রোগী হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন (COVID 19 hospitalizations rate in US) ৷ এই মুহূর্তে আমেরিকার হাসপাতালগুলিতে সাড়ে 18 হাজার করোনা রোগী আইসিইউতে ভর্তি রয়েছেন ৷ ফলে 78 শতাংশ আইসিইউ বেড ভর্তি সেদেশে ৷ নিউ জার্সিতে সবচেয়ে বেশি লোক হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন ৷ তার পরে রয়েছে ওহিয়ো এবং ডেলাওয়্যার ৷ সেখানে প্রতি 1 লক্ষে 50 জন করোনা আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন ৷

আলাস্কা ও ওয়েমিংয়ে সবচেয়ে কম লোক করোনা আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি ৷ এই দুই দেশে প্রতি 1 লক্ষে 10 জন হাসপাতালে ভর্তি ৷ আমেরিকায় এই মুহূর্তে সবচেয়ে বেশি শিশু করোনা আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি ৷ রোজ গড়ে 500 শিশু হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছে ৷ এই পরিসংখ্যান কেবল 31 ডিসেম্বর পর্যন্ত ৷ নিউ ইয়ারের পর সেই পরিসংখ্যান আরও বাড়তে পারে ৷