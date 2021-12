ওয়াশিংটন, রটারড্যাম: দ্রুত গতিতে সংক্রমণ বৃদ্ধি পাওয়ায় বড়দিনের আনন্দ ফিকে ওমিক্রনের আতঙ্কে (Omicron dampens Christmas cheer) ৷ উৎসবের মরসুমে করোনা ভাইরাসের নয়া ভ্যারিয়েন্টের ছড়িয়ে পড়া রুখতে বিশ্বজুড়ে তৎপর বিভিন্ন দেশ ৷ নেওয়া হচ্ছে একাধিক ব্যবস্থা ৷ ফের ফিরছে লকডাউন ৷

নেদারল্যান্ডসে লকডাউন

ওমিক্রন আবহে বড়দিনে ও নতুন বছরের সেলিব্রেশনে জটলা এড়াতে লকডাউন ঘোষণা করেছে নেদারল্যান্ডস (Lockdown in Netherlands) ৷ সে দেশের প্রধানমন্ত্রী মার্ক রুট নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য ছাড়া সব দোকানপাট, রেস্তোরাঁ, স্যালোঁ, জিম, মিউজিয়াম ও অন্যান্য পাবলিক প্লেস অন্তত 14 জানুয়ারি পর্যন্ত বন্ধ রাখার কথা ঘোষণা করেছেন ৷ রটারড্যামে শহরের প্রধান ফুটবল স্টেডিয়ামের বাইরে খেলা দেখতে আসা দর্শকদের সরাতে জলকামান ছুড়েছে পুলিশ ৷ জনতা পুলিশকে লক্ষ্য করে বোতল ও বাজি ছোড়ায় বেশ কয়েকজনকে আটক করা হয় ৷

ওয়াশিংটনে ঘরেও মাস্ক বাধ্যতামূলক

এদিকে, আমেরিকার ওয়াশিংটন ডিসির মেয়র মুরিয়েল ঘরেও মাস্ক পরা বাধ্যতামূলক (indoor mask mandatory in US) বলে ঘোষণা করেছেন ৷ সরকারি কর্মীদের টিকাকরণেও কড়া নির্দেশিকা জারি করেছেন তিনি ৷ আমেরিকায় (Omicron sweeps across US) গত এক সপ্তাহে ওমিক্রনে আক্রান্তের সংখ্যা 3 শতাংশ থেকে এক লাফে বেড়ে 73 শতাংশ হওয়ার পরই কোনও রকম ঝুঁকি নিতে চাইছে না প্রশাসন ৷ জোর দেওয়া হয়েছে টিকার বুস্টার ডোজ নেওয়ার উপরও ৷

গত সপ্তাহে আমেরিকায় (New variant in US) সাড়ে 6 লাখেরও বেশি মানুষ ওমিক্রনে আক্রান্ত হয়েছেন ৷ করোনার এই নয়া ভ্যারিয়েন্ট যে গতিতে ছড়াচ্ছে, তাতে আর একটি ঢেউ আসার আশঙ্কা করেছেন বিশেষজ্ঞরা ৷ করোনার নয়া প্রজাতির সংক্রমণে আজই প্রথম মৃত্যু ঘটেছে আমেরিকায় (Frist Omicron death in US) ৷ টেক্সাসের বাসিন্দা বছর 50’এর ব্যক্তি ওমিক্রন আক্রান্ত ছিলেন বলে জানিয়েছেন সেখানকার স্বাস্থ্য আধিকারিক ৷

জীবন বাতিল হওয়ার থেকে ইভেন্ট বাতিল হওয়া শ্রেয়

ওমিক্রন নিয়ে সতর্ক করেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাও ৷ হু-এর প্রধান টেডরস আধানম ঘেব্রেইয়েসাস বলেছেন, "জীবনটা বাতিল হয়ে যাওয়ার থেকে একটা ইভেন্ট জীবন থেকে বাতিল হয়ে যাওয়া অনেক শ্রেয় ৷" হু-এর মুখ্য বিজ্ঞানী সৌম্য স্বামীনাথনের (Soumya Swaminathan on Omicron) দাবি, করোনার অন্যান্য স্ট্রেইনের থেকে ওমিক্রনের প্রভাব কম ক্ষতিকারক, এখনই তা বলার সময় আসেনি ৷ নয়া এই ভ্যারিয়েন্ট বহু মানুষকে অসুস্থ করে স্বাস্থ্য পরিষেবা ব্যবস্থার উপর অত্যধিক চাপ সৃষ্টি করতে পারে বলে সতর্ক করেছেন তিনি ৷

ওমিক্রন নিয়ে সতর্ক ব্রিটেন

ওমিক্রনের বাড়-বাড়ন্তে বড়দিনের আগে নয়া কোভিড বিধি আনার কথা জানিয়েছেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসনও ৷ কী বিধি আসছে, তা এখনও জানানো না হলেও তাঁর মন্ত্রীরা ঘণ্টা ধরে ধরে নথি সংগ্রহ করছেন ৷ তার ভিত্তিতেই ব্যবস্থা নেওয়া হবে ৷ সোমবার ব্রিটেনে ওমিক্রনে আক্রান্তের সংখ্যা 91,743 জন ৷

আমেরিকা-কানাডায় সফরে নিষেধাজ্ঞা ইজরায়েলের

ওমিক্রনের সংক্রমণ বৃদ্ধির কারণে আমেরিকা ও কানাডা-সহ 8টি দেশে সফরে নিষেধাজ্ঞা জারি করল ইজরায়েল প্রশাসন ৷

