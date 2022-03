ওয়াশিংটন, 21 মার্চ : ইউক্রেনে আক্রমণ শানিয়ে মস্কো যেন এক প্রচ্ছন্ন হুঁশিয়ারি ছুড়ে দিয়েছে উত্তর আটলান্টিক নিরাপত্তা জোট (North Atlantic Treaty Organization) বা ন্যাটোকে ৷ তাতেই কি খানিক ভয় পেয়ে গিয়েছেন জো বাইডেন ৷ তবে ভয় পান আর না পান, যুদ্ধ আবহে পরবর্তী রূপরেখা তৈরি করতে চলতি সপ্তাহেই পোল্যান্ডে আসছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট (Joe Biden to visit Poland on Europe trip this week) ৷ উদ্দেশ্য সামরিক জোট ন্যাটোর পাশাপাশি ইউরোপের মিত্র দেশগুলোর সঙ্গে জরুরি বৈঠক ৷

রাশিয়ার ইউক্রেন আক্রমণের ঘটনা আরও কাছাকাছি এনেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ন্যাটো অন্তর্ভুক্ত মিত্র দেশগুলিকে ৷ তারই ফলশ্রুতি এই বৈঠক ৷ ন্যাটো বহির্ভূত ইউক্রেনকে অস্ত্র এবং প্রয়োজনীয় সমস্ত সামরিক নিরাপত্তা প্রদান করা হবে ৷ রাশিয়ার আক্রমণে কোণঠাসা ভলোদিমির জেলেনস্কিকে শুরু থেকেই আশ্বাস প্রদান করে আসছে বাইডেন সরকার এবং ন্যাটো ৷

পাশাপাশি রাশিয়ার সীমান্তে যুদ্ধের ঝুঁকিপূর্ণ সমস্ত সম্ভাবনা এড়াতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ তারা, কিভের পক্ষ নিয়ে ঘোষণা করেছে ন্যাটো ৷ সে ব্যাপারেই পরবর্তী নীল নকশা তৈরি করতে মার্কিন প্রেসিডেন্টের পোল্যান্ড যাত্রা বলে মনে করছে কূটনৈতিক মহল ৷ তবে বাইডেনের এই পোল্যান্ড সফর তাঁর ইউরোপ সফরের অংশবিশেষ ৷ যে সফরে আগামী বুধবার রওনা দিচ্ছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ৷

যদিও বাইডেনের যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউক্রেনে যাওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই বলে জানিয়েছে হোয়াইট হাউস (White House officials have said Biden has no plans to travel to Ukraine) ৷ ইউরোপ সফরে রওনা হওয়ার আগে সোমবার যুদ্ধ পরিস্থিতি নিয়ে ইউরোপের মিত্র দেশের কয়েকজন নেতার সঙ্গে আলোচনা সারবেন বাইডেন ৷ তালিকায় রয়েছেন ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রঁ, ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন, ইতালির প্রধানমন্ত্রী মারিও দ্রাঘি প্রমুখ ৷ বুধবার ইউরোপ সফরের শুরুতে ব্রাসেলসে পৌঁছবেন বাইডেন ৷