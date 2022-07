কলকাতা, 19 জুলাই: শুরু হয়েছে অর্কজার নতুন সফর । 'ওগো নিরুপমা' ধারাবাহিকের মাধ্যমে নিজের টেলি কেরিয়ার শুরু করেন অর্কজা আচার্য । তাঁর নিরুপমা চরিত্রটি জয় করে নেয় দর্শকের মন । হালকা দাঁত উঁচু, তথাকথিত সুন্দরী নয় এমন এক চরিত্রকে নায়িকা হিসেবে নিয়ে আসেন স্নিগ্ধা বসু । আর তাঁরই অভিনয়ে বাজিমাত। জনপ্রিয় অভিনেতা গৌরব রায়চৌধুরীর সঙ্গে জমে ওঠে তাঁর কেমিস্ট্রি ।

এরপর এই ধারাবাহিক শেষ হলে 'মিঠাই' ধারাবাহিকে পুলিশ কনস্টেবল বসুন্ধরার চরিত্রে অভিনয় করেন তিনি । 'মৌ-এর বাড়ি'-তেও অনুষ্কা চরিত্রে তাঁকে পায় দর্শক । আর এবার ফের লিড রোলে অভিনেত্রী (Arkoja Acharyya Shares Her Thoughts on Her New Serial) । বিখ্যাত সাহিত্যিক সুবোধ ঘোষের লেখা 'শ্রেয়সী' উপন্যাস অবলম্বনে শুরু হয়েছে একই নামের ধারাবাহিক । সাহিত্যের পাতা থেকে উঠে আসা এই চরিত্র পেয়ে বেশ খুশি অর্কজা ।

অভিনেত্রীর কথায়, "শ্রেয়সী আমি পড়েছি গ্র‍্যাজুয়েশন করার সময়েই । চরিত্রটা তাই আমার জানা । এরপর চ্যানেল আমাকে যখন এই চরিত্রটার জন্য অফার দেয় আমি অবাক তো হই-ই এবং খুশি হই । ব্যাপারটায় বেশ চমকে উঠি । অফারটা আসার পর আবার পড়ি 'শ্রেয়সী'। দেখা যাক কতটা ফুটিয়ে তুলতে পারি শ্রেয়সীকে । চেষ্টা তো আপ্রাণ করব ।"

অর্কজা স্পষ্ট জানিয়েছেন সাহিত্য থেকে উঠে কোনও চরিত্রে কাজ করার ইচ্ছা তাঁর অনেকদিনের ৷ সেই চরিত্র করার স্বপ্নই তাঁর এবার পূরণ হতে চলেছে ৷ তিনি বলেন, "আমি বাংলা সাহিত্যের ছাত্রী । সুতরাং আমার সাহিত্য নিয়ে কাজ করার ভাবনা অনেকদিনের । মনে মনে ভাবতাম যে সব চরিত্রগুলো পড়ি সেগুলো যদি আমি পর্দায় করতে পারি সেটা আমার প্রাপ্তি হবে । ফলে 'শ্রেয়সী' আমার কাছে একটা প্রাপ্তি ।"

নিরুপমা, বসুন্ধরা, অনুষ্কা নাকি শ্রেয়সী কোন নামে দর্শক বেশি চিনলে খুশি হবেন অর্কজা ? উত্তরে অভিনেত্রী বলেন, "নিরুপমা যেহেতু আমার প্রথম কাজ তাই তার প্রতি আমার ভালোবাসা বেশিই থাকবে । তবে, এখন চাই সবাই শ্রেয়সী নামেই বেশি চিনুক আমায় । নিরুপমা যেমন সকলের মনে জায়গা করে নিয়েছিল শ্রেয়সীও পারবে । আগেই বললাম বাংলা সাহিত্যের ছাত্রী তাই বইয়ের পাতা থেকে উঠে আসা চরিত্র আমার পছন্দের তো হবেই ।"